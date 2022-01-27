В воскресенье, 30 января, в 17:00 канал «Украина» покажет премьеру четырехсерийного фильма «Птица в клетке».

Главная героиня картины «Птица в клетке» Алена думала, что ее жизнь будет похожей на сказку. Но супруг на самом деле оказывается домашним тираном и патологическим собственником. Отчаявшись что-либо изменить в семейной жизни, она принимает решение о побеге: забрав с собой маленького сына и больную мать, Алена под чужим именем пытается начать жизнь заново. Но влиятельный муж совершенно не собирается ее отпускать...

Птица в клетке: на канале Украина состоится премьера 4-серийного сериала / пресс-служба канала Украина

По словам исполнительницы главной роли, актрисы Ирины Гришак, хоть фильм и затрагивает очень сложную тему домашнего насилия, на площадке артисты пребывали в хорошем расположении духа и старались помочь ей справиться с непростой задачей.

В любой сложной ситуации – спасайтесь людьми и юмором! Это работает, друзья! – считает Ирина Гришак. – Мою героиню и кидали, и били, не знаю, как это будет на экранах, но на площадке каждый подходил и, пытаясь помочь, начинал говорить: «О, давай я покажу, как надо». Пусть наш сериал покажет обратную сторону медали таких отношений, как между главными героями, и то, что человека определяет не только заложенные в нем качества, а в первую очередь – его выбор! Ты можешь изменить свою жизнь, это зависит от тебя!

Птица в клетке: на канале Украина состоится премьера 4-серийного сериала / пресс-служба канала Украина

Поскольку героиня Алена – молодая мама, Ирине на съемочной площадке пришлось находить общий язык с малышом. Да ещё и не с одним, а сразу с тремя!

Да, их было трое, – улыбается актриса, – Было не всегда легко. Дети, животные, природа – это то, что зачастую нельзя выстроить, спланировать, отрепетировать, но задача есть всегда, старались выполнять, взаимодействовать, как могли.

Также в картине снялись Александр Попов, Инна Капинос, Катерина Тышкевич, Антон Денисенко, Ксения Архангельская, Дарья Рыбак и другие актеры.

Смотрите премьеру четырехсерийной картины «Птица в клетке» в воскресенье, 30 января, в 17:00 на канале «Украина».