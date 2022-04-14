«Говорить Україна» повертається до глядачів в оновленому форматі

14 апреля 2022 09:15 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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«Говорить Україна» повертається до глядачів в оновленому форматі
«Говорить Україна» повертається до глядачів в оновленому форматі
пресс-служба

У нових випусках ток-шоу називатиметься «Говорить Україна. Хроніки незламності». Подробиці – у матеріалі TV.ua.

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У суботу, 16 квітня, улюблене соціальне ток-шоу українців Говорить Україна Олексія Суханова відзначає свій десятирічний ювілей. Вперше від початку війни на YouTube-каналі «Говорить Україна», аудиторія ефірних випусків якого налічує понад мільйон підписників, вийде прем'єрний випуск програми в оновленому форматі.

У нових випусках ток-шоу, яке називатиметься «Говорить Україна. Хроніки незламності», улюблений ведучий мільйонів українців Олексій Суханов знайомитиме глядачів з історіями стійкості українців, які в найскладніших та найстрашніших ситуаціях готові прийти на допомогу один одному, боротися, вірити у краще й не втрачати людяності. Від початку війни Олексій Суханов залишається в Києві, допомагає співгромадянам, записався до територіальної оборони столиці, де зараз проходить навчання. Відтепер він поєднуватиме журналістику з підготовкою до захисту Києва зі зброєю в руках.

«Війна назавжди змінила нас. Ми більше не будемо колишніми. Ми будемо сильнішими, сміливішими, відчайдушнішими. Тепер кожен з нас став героєм свого часу, тому що тільки роблячи свою справу «на відмінно», ми можемо витягнути нашу країну і себе з того дна, куди намагається відправити нас росія. І кожна наша історія нових випусків «Говорить Україна. Хроніки незламності» про силу волі до життя та перемоги», - поділився ведучий каналу «Україна» Олексій Суханов.

За 10 років свого існування «Говорить Україна» змінила долі понад 15 тисяч людей. Проєкт є найтривалішим соціальним ток-шоу в історії українського телебачення. Журналісти та експерти програми стоять на сторожі справедливості і підтримують тих, хто потрапив у біду. Сьогодні, коли кожен українець – свідок зламних, героїчних, часто страшних подій, за якими всі ми будь-що прагнемо бачити майбутнє відродження, незмінним завданням програми залишається допомога конкретним людям.

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Герої нових рубрик «Говорить Україна. Хроніки незламності» - очевидці й учасники всі цих подій - говоритимуть про життя під час війни, ділитимуться пережитим, розказуватимуть про свій шлях до взаємної підтримки, яка дає сили жити й рухатись далі. Безстрашні лікарі, військові, волонтери, мирні громадяни, що пережили жахи окупації, зірки шоу-бізнесу, які долучились до спротиву, інші герої сьогодення поділяться історіями, які крають серце, але й дають надію. Також, «Говорить Україна. Хроніки незламності» продовжить поєднувати родини, чий зв'язок обірвала війна та інші фатальні події. У перших випусках глядачів чекає зустріч з донькою загиблої Ірини з Бучі, фото руки якої облетіло увесь світ, а її особу змогли упізнати за манікюром; терапевтом, яка без світла та води змогла прийняти складні пологи; мером Маріуполя, який розповість про роботу крематоріїв у місті; співаком Андрієм Данилком. Окрему увагу Олексій Суханов та його співрозмовники приділятимуть боротьбі з фейками російської пропаганди та дезінформації.

Команда «Говорить Україна» працює наразі на волонтерських засадах. Вони готують випуски, перебуваючи у різних куточках країни. Ми будемо зустрічатися по буднях на нашому каналі в YouTube, аби бути ще більш актуальними та близькими до глядачів. Ми будемо говорити про все, що стосується сьогодення. Звісно, про війну, але й ще більше про життя, яке триває і триватимете всупереч всьому. Адже віримо та знаємо, що ми пройдемо цей важкий шлях разом», - розповідає креативна продюсерка проєкту Юлія Охріменко.

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