Анна Панова столкнулась с оккупантами на пороге своего дома: Провели ночь под обстрелами

«Не открывайте никому дверь. Ни в коем случае». Сколько раз за время войны мы слышали эти слова... Ведущая новостей «Сьогодні» Анна Панова на своем опыте убедилась в том, что может последовать дальше.

Война не делает исключений. Мы каждый день сталкиваемся с такими ситуациями, которые трудно представить в мирное время. Ведущая канала «Украина» Анна Панова рассказала в соцсети, что произошло с ее семьей.

На днях недалеко от ее дачи, в 50 км от Киева, на сельской дороге появились танки. Вскоре двое оккупантов вышли из бронированной машины и направились к домам местных жителей, оглядываясь по сторонам. В конце концов, постучали в калитку ведущей.

«Добрый день», – сказали, улыбаясь, люди в форме с автоматами и георгиевскими лентами, – поделилась Анна Панова. – «Нам нужна ваша помощь. Можно, мы у вас здесь на участке две машины поставим?»

По словам ведущей новостей «Сьогодні», она и ее муж сразу поняли, что оккупанты используют гражданских людей как живой щит. Но Анна Панова все же решилась спросить, можно ли уехать из дома.

«Еще несколько минут паники и ужаса. Мысли только о маленьком ребенке, которого я успела перенести с планшетом в ванную, – поделилась ведущая канала «Украина». – Что с нами будет? Что будет с малышкой?!»

Их отпустили.

«Мы быстро побросали в машину немного вещей и поехали к знакомым в том же селе. Они забрали нас к соседям, у которых был погреб. И там, 20 человек на 20 квадратов, мы провели ночь под обстрелами, – рассказала Анна Панова. – Детей укутали одеялами. А взрослые на свой страх и риск поднимались наверх, потому что уместиться всем в погребе было нереально».

По словам ведущей канала «Украина», россияне установили на выезде из села блокпост с противотанковыми «ежами» и не выпускали машины гражданских. Дом Анны Пановой враги не покидали, сделав из него свою «базу», а также обосновали штаб в другом доме в центре села, выселив жителей.

«На следующий день мы решились рискнуть, чтобы спастись. Дождались паузы в стрельбе, повесили на машину белый флаг, я усадила маленькую дочь на колени, и мы поехали к блокпосту на выезде, – рассказала ведущая. – За несколько минут дороги я мысленно простилась с жизнью. Мы ужасно боялись внезапной пули оккупантов из какой-нибудь засады. Но деваться было некуда. Ехали вперед».

Первые 20 километров дороги, по ее словам, были как в фильме об апокалипсисе. Но Анна Панова и ее семья все же добрались до украинского блокпоста, за которым были следующие – тоже нашим флагом.

Враг остался в ее доме, но семья смогла спастись.