Анна Панова столкнулась с оккупантами на пороге своего дома: Провели ночь под обстрелами
«Не открывайте никому дверь. Ни в коем случае». Сколько раз за время войны мы слышали эти слова... Ведущая новостей «Сьогодні» Анна Панова на своем опыте убедилась в том, что может последовать дальше.
На днях недалеко от ее дачи, в 50 км от Киева, на сельской дороге появились танки. Вскоре двое оккупантов вышли из бронированной машины и направились к домам местных жителей, оглядываясь по сторонам. В конце концов, постучали в калитку ведущей.
«Добрый день», – сказали, улыбаясь, люди в форме с автоматами и георгиевскими лентами, – поделилась Анна Панова. – «Нам нужна ваша помощь. Можно, мы у вас здесь на участке две машины поставим?»
«Еще несколько минут паники и ужаса. Мысли только о маленьком ребенке, которого я успела перенести с планшетом в ванную, – поделилась ведущая канала «Украина». – Что с нами будет? Что будет с малышкой?!»
Их отпустили.
«Мы быстро побросали в машину немного вещей и поехали к знакомым в том же селе. Они забрали нас к соседям, у которых был погреб. И там, 20 человек на 20 квадратов, мы провели ночь под обстрелами, – рассказала Анна Панова. – Детей укутали одеялами. А взрослые на свой страх и риск поднимались наверх, потому что уместиться всем в погребе было нереально».
«На следующий день мы решились рискнуть, чтобы спастись. Дождались паузы в стрельбе, повесили на машину белый флаг, я усадила маленькую дочь на колени, и мы поехали к блокпосту на выезде, – рассказала ведущая. – За несколько минут дороги я мысленно простилась с жизнью. Мы ужасно боялись внезапной пули оккупантов из какой-нибудь засады. Но деваться было некуда. Ехали вперед».
Первые 20 километров дороги, по ее словам, были как в фильме об апокалипсисе. Но Анна Панова и ее семья все же добрались до украинского блокпоста, за которым были следующие – тоже нашим флагом.
Враг остался в ее доме, но семья смогла спастись.