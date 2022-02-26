«Благослови вас всех»: Мадонна выступила в поддержку Украины

26 февраля 2022 10:27 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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«Благослови вас всех»: Мадонна выступила в поддержку Украины
Мадонна призвала помочь Украине: Путин нарушил все существующие договоры о правах человека
социальная сеть Instagram

Певица Мадонна выступила против войны в Украине. Артистка призвала отправлять гуманитарную помощь жителям Украины, которые пострадали в результате "военной операции".

Об этом она написала в Instagram:

Путин (президент РФ Владимир Путин – ред.) нарушил все существующие договоры о правах человека. Путин не имеет права пытаться стереть существование Украины. Мы поддерживаем вас, президент Зеленский! Мы молимся за вас и вашу страну! Благослови вас всех! Давайте не будем чувствовать себя беспомощными перед лицом геополитических действий такого масштаба. Слава Украине! Героям слава! Glory to Ukraine! Glory to heroes!.

 

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