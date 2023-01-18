Мадонна зіграла у відверту гру з друзями-зірками: подробиці

18 января 2023 10:57 Редакция
Мадонна зіграла у відверту гру з друзями-зірками: подробиці

На вечірці знаменитості зіграли в «Правду чи дію».

Співачка Мадонна запросила зіркових друзів на відверту вечірку, де зіграли у відверту версію гри «Правда чи дія». Відео з вечірки співачка опублікувала на YouTube.

У рамках гри Diplo занурив свій статевий орган у келих із алкоголем. Мадонна загадала Емі Шумер показати всім, як вона поводиться в ліжку з чоловіком. Акторка ж загадала Мадонні вирушити у великий концертний тур. Для зірки це буде 40-й тур, який розпочнеться 15 липня.

 

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Допис, поширений Madonna (@madonna)

 

Раніше ми писали, що Брітні Спірс відреагувала на новини, пов'язані зі скандалом у ресторані за її участю.

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