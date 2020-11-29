Брижит Бардо запретила Мадонне воплотить ее на экране в автобиографическом фильме: Ничего не имею с ней общего
Французкая актриса Брижит Бардо завершила свою карьеру в кино еще в начале 70-х годов, однако ее имя часто появляется в СМИ в связи с гражданской и политической активностью.
Так, биография секс-символа 1950-х настолько заинтересовала певицу Мадонну, что последняя решила снять по ее мемуарам фильм, однако Бардо не оценила такие намерения артистки и отказала ей.
«Инициалы Б.Б» изданы четверть века назад. Я работала над мемуарами, чтобы люди узнали правду о самых сложных и счастливых моментах моей жизни. Все истории описаны подробно и правдиво. Мне посчастливилось жить в эпоху без СПИДа и коронавируса, глупых запретов, ремней безопасности. Я пользовалась безграничной свободой – развлекалась, каталась на лыжах, любила,‒ рассказывает звезда.
Потому что я ничего не имею общего с Мадонной, которая никак не связана с моей жизнью. Она вообще полная моя противоположность,‒ заявила актриса.
Напомним,
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