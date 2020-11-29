Дэвид Проуз, сыгравший роль Дарта Вейдера в "Звездных войнах" ушел из жизни в возрасте 85 лет
Английский актер, а также бывший бодибилдер и тяжелоатлет Дэвид Проуз скончался.
Карьера Проуза в качестве актера длилась более 50 лет. Наибольшую популярность мужчина получил благодаря роли Дарта Вейдера в трилогии «Звездные войны». Сначала Проуз также озвучивал диалоги с участием своего персонажа, но позже его голос заменили голосом американского актера Джеймса Эрла Джонса. Причиной приглашения другого актера для озвучки стал акцент и добрый голос Проуза.
Мы звали его Дарт Фермер из-за кантри-акцента,– призналась Кэрри Фишер, сыгравшая в фильмах принцессу Лею.
О причинах смерти актера не сообщается.
Напомним,
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