Дэвид Проуз, сыгравший роль Дарта Вейдера в "Звездных войнах" ушел из жизни в возрасте 85 лет

29 ноября 2020 12:00 Катерина Даниленко
Дэвид Проуз, сыгравший роль Дарта Вейдера в
Английский актер Дэвид Проуз
социальная сеть Instagram

Английский актер, а также бывший бодибилдер и тяжелоатлет Дэвид Проуз скончался.

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О смерти знаменитости сообщил агент актера Томас Боуингтон в Twitter, добавив: «Да пребудет с ним сила».

Карьера Проуза в качестве актера длилась более 50 лет. Наибольшую популярность мужчина получил благодаря роли Дарта Вейдера в трилогии «Звездные войны». Сначала Проуз также озвучивал диалоги с участием своего персонажа, но позже его голос заменили голосом американского актера Джеймса Эрла Джонса. Причиной приглашения другого актера для озвучки стал акцент и добрый голос Проуза.

Мы звали его Дарт Фермер из-за кантри-акцента,
– призналась Кэрри Фишер, сыгравшая в фильмах принцессу Лею.

Английский актер Дэвид Проуз / социальная сеть Instagram

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В Великобритании Проуз также был знаменит благодаря своей спортивной карьере. Это он тренировал Кристофера Рива для роли Супермена. Помимо прочего, Дэвида узнавали по ролям в таких картинах, как «Заводной апельсин», «В Помпеях», а также съемкам в фильмах ужасов.

О причинах смерти актера не сообщается.

Напомним,

Английский актер Дэвид Проуз / социальная сеть Instagram
 

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