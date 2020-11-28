Даша Астафьева поддержала друга в соцсети своим обнаженным фото: интимная стрижка

28 ноября 2020 14:00 Катерина Даниленко
Даша Астафьева поддержала друга в соцсети своим обнаженным фото: интимная стрижка
Певица Даша Астафьева
социальная сеть Instagram

Певица Даша Астафьева регулярно принимает участие в откровенных фотосессиях для различных глянцев, однако столь интимного характера фото впервые попали в социальные сети.

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Исполнительница шокировала подписчиков снимком без нижнего белья. Ее тело украшали лишь расстегнутая белая рубашка и черные чулки. В кадре Даша позирует с распростертыми руками, демонстрируя пышную грудь и интимную стрижку.

Кадр оказался архивным. В таком образе знаменитость снималась несколько лет назад для мужского глянца Playboy.

В поддержку Дениса Грищука,
‒ такой подписью сопроводила Астафьева фото.

Даша Астафьева для Playboy / социальная сеть Instagram

Все дело в том, что давний друг артистки, дизайнер Денис Грищук славится своей любовью к эпатажным образам, из-за чего на днях в Одессе он попал в неприятную ситуацию. Мужчина появился в людном месте с массивной «женской» сумкой и в ботинках на высокой платформе, чем привлек внимание сотрудников Нацгвардии Украины. Они окружили молодого человека прямо на улице и начали допрашивать, без веских на то причин. За Грищука вступился прохожий и заснял происходящее на видео.

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Так, Астафьева решила поддержать давнего друга и напомнить окружающим, что каждый имеет право одеваться так, как считает нужным.

Напомним,

Дизайнер Денис Грищук / социальная сеть Instagram

Дизайнер Денис Грищук / социальная сеть Instagram

Дизайнер Денис Грищук / социальная сеть Instagram
 

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