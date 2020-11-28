Даша Астафьева поддержала друга в соцсети своим обнаженным фото: интимная стрижка
Певица Даша Астафьева регулярно принимает участие в откровенных фотосессиях для различных глянцев, однако столь интимного характера фото впервые попали в социальные сети.
Кадр оказался архивным. В таком образе знаменитость снималась несколько лет назад для мужского глянца Playboy.
В поддержку Дениса Грищука,‒ такой подписью сопроводила Астафьева фото.
Все дело в том, что давний друг артистки, дизайнер Денис Грищук славится своей любовью к эпатажным образам, из-за чего на днях в Одессе он попал в неприятную ситуацию. Мужчина появился в людном месте с массивной «женской» сумкой и в ботинках на высокой платформе, чем привлек внимание сотрудников Нацгвардии Украины. Они окружили молодого человека прямо на улице и начали допрашивать, без веских на то причин. За Грищука вступился прохожий и заснял происходящее на видео.
Напомним,
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