Надежда Матвеева шокировала признанием о домашнем насилии со стороны отца

27 ноября 2020 15:10 Юлия Крутиева
Надежда Матвеева шокировала признанием о домашнем насилии со стороны отца
Ведущая Надежда Матвеева
facebook.com/nadezhda.matveeva.52

Все больше знаменитостей признается в том, что в какой-то период своей жизни пережили насилие. Среди них певицы: Анна Седокова, Камалия, Alyosha.

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Буквально недавно о домашнем насилии со стороны своего бывшего мужа рассказала Екатерина Бужинская. Мужчина унижал певицу и поднимал на нее руку.

Сегодня своей болью поделилась Надежда Матвеева. В рамках проекта «16 дней против гендерного насилия» телеведущая рассказала, что страдала от домашнего насилия со стороны отца.

В это трудно поверить, но на протяжении 14 лет Надежда страдала от постоянных побоев и унижения самого родного человека. Причина тому – алкогольная зависимость мужчины.

Ведущая Надежда Матвеева / facebook.com/nadezhda.matveeva.52
В детстве ведущая всегда мечтала, что папа наконец-то перестанет пить и приходить домой пьяным, что в их доме не будет постоянных скандалов, криков и ужасного страха.

14 лет домашнего насилия. Это мое детство. Папа, конечно, любил меня, но алкоголизм постепенно убивает и чувства и личность, - пишет Матвеева в своем блоге. - Когда мама обращалась за защитой в милицию, ей говорили: «Вызывайте, если будет прямая угроза жизни». Она несколько раз подавала на развод, а суд отказывал, потому что нужно беречь семью - ячейку советского общества.

Ведущая Надежда Матвеева / facebook.com/nadezhda.matveeva.52
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В своей публикации Надежда также призвала всех, кто страдает от рук близкого или знакомого человека, не замалчивать на насилие, а действовать. Ведь это проблема, которую необходимо решать не только на уровне семьи, но и государства. 

С 25 ноября, Всемирного дня борьбы с насилием над женщинами, по 10 декабря продолжается Всемирная акция #16днейпротивгендерногонасилия, - пишет ведущая. - Решать эту по-прежнему актуальную проблему необходимо на уровне семьи, общества, государства. Нельзя молчать, нужно действовать.

Напомним,  

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