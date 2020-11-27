Надежда Матвеева шокировала признанием о домашнем насилии со стороны отца
Все больше знаменитостей признается в том, что в какой-то период своей жизни пережили насилие. Среди них певицы: Анна Седокова, Камалия, Alyosha.
Сегодня своей болью поделилась Надежда Матвеева. В рамках проекта «16 дней против гендерного насилия» телеведущая рассказала, что страдала от домашнего насилия со стороны отца.
В это трудно поверить, но на протяжении 14 лет Надежда страдала от постоянных побоев и унижения самого родного человека. Причина тому – алкогольная зависимость мужчины.
14 лет домашнего насилия. Это мое детство. Папа, конечно, любил меня, но алкоголизм постепенно убивает и чувства и личность, - пишет Матвеева в своем блоге. - Когда мама обращалась за защитой в милицию, ей говорили: «Вызывайте, если будет прямая угроза жизни». Она несколько раз подавала на развод, а суд отказывал, потому что нужно беречь семью - ячейку советского общества.
С 25 ноября, Всемирного дня борьбы с насилием над женщинами, по 10 декабря продолжается Всемирная акция #16днейпротивгендерногонасилия, - пишет ведущая. - Решать эту по-прежнему актуальную проблему необходимо на уровне семьи, общества, государства. Нельзя молчать, нужно действовать.
Напомним,