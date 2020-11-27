Жена Жени Кота – об их отношениях: Он не в восторге, когда не подготовлен к сюрпризам

Эксклюзив 27 ноября 2020 14:10 Юлия Крутиева
Жена Жени Кота – об их отношениях: Он не в восторге, когда не подготовлен к сюрпризам
Женя Кот с супругой Натальей Татаринцевой
instagram.com/kot_jenya

Наталья Татаринцева рассказала, какие сюрпризы они делают друг другу.

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В прошлом году хореограф Женя Кот поставил штамп в паспорте. Его избранницей стала Наталья Татаринцева – известная спортсменка и танцовщица. Молодая семья уже успела обзавестись особыми ритуалами, которые укрепляют их чувства. Ими супруга хореографа поделилась за кулисами шоу «Дети против звезд» (Новый канал).

Когда у нас есть свободное время, мы обожаем вместе ездить на природу, причем, неважно куда, – улыбается Наталья. – Посидеть вдвоем в лесу около озера – идеально. Возможно, устроить пикничок. Наше любимое времяпрепровождение – поболтать о чем-то.

Главное – договориться о поездке заранее. Ведь Женя Кот к сюрпризам относится настороженно.

Я очень люблю делать маленькие подарочки. И поначалу дарила их супругу, – вспоминает девушка. – А потом заметила, что он не в восторге, когда не подготовлен к неожиданностям. Мы поговорили, и он попросил рассказывать о подарках наперед. Вот так через год отношений узнала, что Евгений не очень любит сюрпризы.

Да и сам Женя не часто делает неожиданные презенты любимой.

Самый необычный подарок – машина, – признается Наталья. – Это был сюрприз. Женя не очень любит делать внезапные подарки, но уж когда делает – то с размахом.

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Ведь ради такой талантливой красотки ничего не жалко. И в этом вы можете убедится сами, посмотрев, какой талант она продемонстрировала в шоу «Дети против звезд», на сайте Нового канала. А узнать, какие умения скрывают другие знаменитости можно каждую среду в 19:00.

Напомним,

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