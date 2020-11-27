Жена Жени Кота – об их отношениях: Он не в восторге, когда не подготовлен к сюрпризам
Наталья Татаринцева рассказала, какие сюрпризы они делают друг другу.
Когда у нас есть свободное время, мы обожаем вместе ездить на природу, причем, неважно куда, – улыбается Наталья. – Посидеть вдвоем в лесу около озера – идеально. Возможно, устроить пикничок. Наше любимое времяпрепровождение – поболтать о чем-то.
Главное – договориться о поездке заранее. Ведь Женя Кот к сюрпризам относится настороженно.
Я очень люблю делать маленькие подарочки. И поначалу дарила их супругу, – вспоминает девушка. – А потом заметила, что он не в восторге, когда не подготовлен к неожиданностям. Мы поговорили, и он попросил рассказывать о подарках наперед. Вот так через год отношений узнала, что Евгений не очень любит сюрпризы.
Да и сам Женя не часто делает неожиданные презенты любимой.
Самый необычный подарок – машина, – признается Наталья. – Это был сюрприз. Женя не очень любит делать внезапные подарки, но уж когда делает – то с размахом.
Напомним,