Холостячка: знакомство мужчин с сыном Ксении и досрочный вылет участника с реалити

27 ноября 2020 15:00 Юлия Крутиева
Холостячка: знакомство мужчин с сыном Ксении и досрочный вылет участника с реалити
Холостячка Ксения Мишина
пресс-служба канала СТБ

Сегодня, 27 ноября, в 19:00 на СТБ выйдет шестой выпуск романтического реалити «Холостячка».

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Ксения Мишина продолжит разбираться в своих чувствах к мужчинам и узнавать их лучше. Одно из важных событий этой недели – знакомство с сыном девушки.

Половина проекта позади, но сюрпризы от Холостячки продолжаются! В путешествие на Западную Украину вместе с Ксенией приедет ее самый близкий человек – сын Платон.

Остались мужчины, с которыми мне нравится проводить время. И я думаю, что Платону тоже будет с ними интересно. Мне очень важно посмотреть, как участники будут взаимодействовать с моим ребенком. Одно дело говорить, а другое – испробовать это в ситуации, – объяснит свое решение Ксения Мишина.

Ксения Мишина с сыном

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Но почему встреча с гостем станет настоящим испытанием для участников? Кто сможет найти с мальчиком общий язык, а с кем коннекта так и не произойдет?

Кроме того, мужчин ждет настоящая стрессотерапия! Неожиданно один из претендентов на сердце Ксении покинет проект досрочно, не дождавшись церемонии. С кем и почему Холостячка внезапно попрощается?

Смотрите шестой выпуск романтического реалити «Холостячка» сегодня, 27 ноября, в 19:00 на СТБ.

Напомним,

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