Хто зверху-10: фоторепортаж самых интересных моментов 13 выпуска

Эксклюзив 26 ноября 2020 15:15 Юлия Крутиева
Хто зверху-10: фоторепортаж самых интересных моментов 13 выпуска
Хто зверху-10: фоторепортаж самых интересных моментов 13 выпуска
пресс-служба Нового канала

В 13 выпуске шоу «Хто зверху?» 10 сезон от 19.11.2020 ведущая Нового канала Леся Никитюк и певица Слава Каминская примерили свадебные платья.

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В свежем выпуске игрового шоу Нового канала «Хто зверху?» в борьбу полов вступили актер Богдан Шелудяк, певец Артем Пивоваров и экс-участник реалити «Холостяк» Никита Добрынин во главе с бессменным лидером мужской команды Сергеем Притулой.

Противостояла им команда Леси Никитюк – певицы Слава Каминская и Мята, а также YouTube-блогер Рамина Эсхакзай. Чья команда оказалась сильнее?

С первого же раунда звезды начали делать новые открытия о своих талантах. Например, Артем Пивоваров так грациозно двигался в конкурсе «Руки-ноги», что его сравнили с артистом цирка.

Хочу поаплодировать Артему за то, как парни сложили слово «клен». Это был театр. Даже не так. Это был цирк Du Soleil! – отметил верховный судья шоу Александр Педан.

В «Обмене ролями» женщины доказали, что не так уж и плохо разбираются в погонах.

А мужчины смогли практически идеально разобраться в крупах и бобовых.

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Конкурс «Правда или ложь», как всегда, порадовал неожиданными откровениями о звездах. Вы знали, что ведущий Нового канала Сергей Притула отказался взять интервью у Элтона Джона, а Артем Пивоваров резал трупы?

По негласной традиции, на стеклянную доску отправили участников, которые впервые участвуют в шоу – Богдана Шелудяка и Мяту.

Кстати, на радость всем поклонницам, конкурс Богдан проходил с оголенным торсом.

В финале участники шоу… сыграли свадьбу! Как это было, можете узнать, посмотрев выпуск по ссылке.

Смотрите десятый, юбилейный сезон шоу «Хто зверху?» каждый четверг в 19:00 на Новом канале!

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