Хто зверху-10: фоторепортаж самых интересных моментов 13 выпуска
В 13 выпуске шоу «Хто зверху?» 10 сезон от 19.11.2020 ведущая Нового канала Леся Никитюк и певица Слава Каминская примерили свадебные платья.
Противостояла им команда Леси Никитюк – певицы Слава Каминская и Мята, а также YouTube-блогер Рамина Эсхакзай. Чья команда оказалась сильнее?
С первого же раунда звезды начали делать новые открытия о своих талантах. Например, Артем Пивоваров так грациозно двигался в конкурсе «Руки-ноги», что его сравнили с артистом цирка.
Хочу поаплодировать Артему за то, как парни сложили слово «клен». Это был театр. Даже не так. Это был цирк Du Soleil! – отметил верховный судья шоу Александр Педан.
В «Обмене ролями» женщины доказали, что не так уж и плохо разбираются в погонах.
А мужчины смогли практически идеально разобраться в крупах и бобовых.
По негласной традиции, на стеклянную доску отправили участников, которые впервые участвуют в шоу – Богдана Шелудяка и Мяту.
Кстати, на радость всем поклонницам, конкурс Богдан проходил с оголенным торсом.
В финале участники шоу… сыграли свадьбу! Как это было, можете узнать, посмотрев выпуск по ссылке.
Смотрите десятый, юбилейный сезон шоу «Хто зверху?» каждый четверг в 19:00 на Новом канале!