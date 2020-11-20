Артем Пивоваров рассказал, как разрезал человека: Хотел произвести впечатление крутого парня

Эксклюзив 20 ноября 2020 15:10 Юлия Крутиева
Артем Пивоваров рассказал, как разрезал человека: Хотел произвести впечатление крутого парня
Певец Артем Пивоваров
пресс-служба Нового канала

До того, как стать успешным музыкантом, Артем Пивоваров учился на медика. И повидал на своем студенческом веку всякое...

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Во время съемок шоу «Хто зверху?» (Новый канал) звездные участники не только отрываются на полную катушку, но и рассказывают о себе удивительные и ранее неизвестные факты. К примеру, певец и музыкант Артем Пивоваров во время конкурса «Правда или ложь» рассказал историю, в которую сложно поверить. Он препарировал труп!

Во время учебы в медколледже у нас была разная практика, – вспомнил Пивоваров. – И как-то мы пошли на занятие в морг. В нашей группе тогда была девушка, которая мне очень нравилась. И я хотел произвести на нее впечатление крутого парня. Поэтому когда мы пришли в морг на вскрытие, я тут же вызвался сделать разрез. И патологоанатом мне разрешил.

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Кстати, по образованию Артем – фельдшер-акушер. Музыкант четыре года учился в медколледже, а потом еще три работал в реанимации в отделении анестезиологии. За время своей медицинской карьеры он не только учился препарировать, но и помогал появиться на свет новым людям. Пивоваров трижды помогал во время родов.

Какие еще истории расскажут украинские селебритиз? Узнаете в новых выпусках шоу «Хто зверху?» по четвергам в 19:00 на Новом канале.

Напомним,

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