Оля Полякова призналась, что планирует заморозить яйцеклетки: Мечтаю родить сына

Эксклюзив 8 ноября 2020 01:20 Юлия Крутиева
Оля Полякова призналась, что планирует заморозить яйцеклетки: Мечтаю родить сына
Оля Полякова и Леся Никитюк
пресс-служба Нового канала

Личным фактом из жизни Оля Полякова поделилась в 11 выпуске шоу «Хто зверху?» от 05.11.2020.

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Секреты и эксклюзивы от звезд украинского шоу-бизнеса в юбилейном сезоне шоу «Хто зверху?» – не редкость. В одном из раундов гости проекта по очереди рассказывают истории о себе, а участники команды соперника должны отгадать: реальная это ситуация или выдуманная.

В последнем выпуске шоу, которое выходит на Новом канале, в таком поединке встретились певица Оля Полякова и музыкант Сергей Бабкин.

У тебя, Сергей, трое детей. Я тоже хочу троих, ведь сейчас у меня есть две дочери. Мечтаю родить сына, – начала рассказывать на «Хто зверху?» Полякова. – Но я очень занята, и мне некогда это сделать. И не только выносить, но даже «сделать» его. Поэтому, чтобы родить здорового сына своему мужу, я заморозила яйцеклетки.

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Такое признание украинской «Королевы ночи» заставило Сергея Бабкина задуматься. В конце концов он поверил певице. И зря, ведь рассказ Поляковой оказался ложью. Правда, не на 100 процентов, ведь потом певица уточнила.

Но я действительно мечтала об этом, – призналась Оля Полякова. – Поэтому планирую сделать в этом году.

Напомним,

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