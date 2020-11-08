Оля Полякова призналась, что планирует заморозить яйцеклетки: Мечтаю родить сына
Эксклюзив 8 ноября 2020 01:20
Оля Полякова и Леся Никитюк
пресс-служба Нового канала
Личным фактом из жизни Оля Полякова поделилась в 11 выпуске шоу «Хто зверху?» от 05.11.2020.
«Хто зверху?» – не редкость. В одном из раундов гости проекта по очереди рассказывают истории о себе, а участники команды соперника должны отгадать: реальная это ситуация или выдуманная.
В последнем выпуске шоу, которое выходит на Новом канале, в таком поединке встретились певица Оля Полякова и музыкант Сергей Бабкин.
У тебя, Сергей, трое детей. Я тоже хочу троих, ведь сейчас у меня есть две дочери. Мечтаю родить сына, – начала рассказывать на «Хто зверху?» Полякова. – Но я очень занята, и мне некогда это сделать. И не только выносить, но даже «сделать» его. Поэтому, чтобы родить здорового сына своему мужу, я заморозила яйцеклетки.
Но я действительно мечтала об этом, – призналась Оля Полякова. – Поэтому планирую сделать в этом году.
Напомним,