Маскарад: кто победил в шоу от 07.11.2020

Маскарад: кто победил в шоу от 07.11.2020

7 ноября на телеканале 1+1 в эфир вышел финальный 6 выпуск грандиозного шоу Маскарад.

Самое загадочное шоу осени Маскарад удивляло и шокировало телезрителей. 13 украинских знаменитостей скрываются под фантастическими костюмами.

Наталья Могилевская и Юрий Ткач в составе команды ПТП, MARUV и Влад Яма в составе команды MONATIK пытались отгадать, кто же из звезд украинского шоу-бизнеса скрывался под тем или иным костюмом. Команды соревновались друг с другом, борясь за право первой назвать имя участника на сцене и одержать победу в шоу.

Какая из судейских команд за 6 выпусков рассекретит больше знаменитостей – та команда и победит в финале шоу.

Сегодня на сцене шоу Маскарад выступило 5 героев: Курица, Кака, Стрекоза, Прима без головы и Дракоша.

Все пять образов были сегодня рассекречены. А право их отгадывать выборола команда ПТП.

Потап, Наталья Могилевская и Юрий ткач не ошиблись ни в одном образе и всех звезд отгадали правильно. Таким образом они стали командой победителем первого сезона шоу Маскарад.

Образ Каки стал золотым супергероем, а команда Потапа одержала кубок победителя! Поздравляем!

Напомним,