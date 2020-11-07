Маскарад: кто победил в шоу от 07.11.2020
7 ноября на телеканале 1+1 в эфир вышел финальный 6 выпуск грандиозного шоу Маскарад.
Наталья Могилевская и Юрий Ткач в составе команды ПТП, MARUV и Влад Яма в составе команды MONATIK пытались отгадать, кто же из звезд украинского шоу-бизнеса скрывался под тем или иным костюмом. Команды соревновались друг с другом, борясь за право первой назвать имя участника на сцене и одержать победу в шоу.
Какая из судейских команд за 6 выпусков рассекретит больше знаменитостей – та команда и победит в финале шоу.
Сегодня на сцене шоу Маскарад выступило 5 героев: Курица, Кака, Стрекоза, Прима без головы и Дракоша.
Все пять образов были сегодня рассекречены. А право их отгадывать выборола команда ПТП.
Потап, Наталья Могилевская и Юрий ткач не ошиблись ни в одном образе и всех звезд отгадали правильно. Таким образом они стали командой победителем первого сезона шоу Маскарад.
Образ Каки стал золотым супергероем, а команда Потапа одержала кубок победителя! Поздравляем!
Напомним,
- Маскарад: стало известно, кто скрывался за образом Каки.
- Маскарад: стало известно, кто скрывался за образом Примы без головы.
- Маскарад: стало известно, кто скрывался за образом Дракоши.
- Маскарад: стало известно, кто скрывался за образом Стрекозы.
- Маскарад: стало известно, кто скрывался за образом Курицы.