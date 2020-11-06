Холостячка: сразу 3 участника покинули проект в 3 выпуске от 06.11.2020

6 ноября 2020 23:50 Юлия Крутиева
Холостячка: сразу 3 участника покинули проект в 3 выпуске от 06.11.2020
Холостячка: кто покинул проект в 3 выпуске от 06.11.2020
пресс-служба

6 ноября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 3 выпуск самого романтического реалити Холостячка.

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Ксения Мишина продолжает узнавать больше мужчин и продолжает ходить с ними на групповые и индивидуальные свидания. А вот между мужчинами уже в который раз  происходят ссоры. К чему же это приведет? А итог – сразу трое покинут проект.

Кого же из претендентов на руку и сердце Холостячки – выгнала в 3 выпуске Ксения Мишина? Читайте в нашем материале.

И так, в 3 выпуске реалити Холостячка от 06.11.2020 покинули проект:

40-летний профессиональный фотограф Константин Скрипачук

29-летний профессиональный спортсмен Артем Шепель

29-летний IT-специалист Сергей Кириенко

Новый выпуск реалити "Холостячка" смотрите в следующую пятницу, 13 ноября, в 19:00 на СТБ.

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