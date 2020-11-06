Холостячка: сразу 3 участника покинули проект в 3 выпуске от 06.11.2020
6 ноября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 3 выпуск самого романтического реалити Холостячка.
Кого же из претендентов на руку и сердце Холостячки – выгнала в 3 выпуске Ксения Мишина? Читайте в нашем материале.
И так, в 3 выпуске реалити Холостячка от 06.11.2020 покинули проект:
40-летний профессиональный фотограф Константин Скрипачук
29-летний профессиональный спортсмен Артем Шепель
29-летний IT-специалист Сергей Кириенко
Новый выпуск реалити "Холостячка" смотрите в следующую пятницу, 13 ноября, в 19:00 на СТБ.