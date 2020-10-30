Холостячка: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2020)
30 октября 2020 19:40
Холостячка: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2020)
пресс-служба канала СТБ
6 ноября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 3 выпуск самого романтического реалити Холостячка.
Холостячка: участники будут бороться за сердце Ксении, показывая свои самые сильные стороны, таланты и необычные умения. Что же Холостячка оценит больше: голос, шутки, танцы или... фокусы? Ради свидания с Ксенией один из участников научиться... танцевать. Не пропустите!
3 выпуск шоу Холостячка смотрите 06.11.2020 в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.