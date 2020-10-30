Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 30.10.2020

30 октября 2020 15:40 Юлия Крутиева
Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 30.10.2020
Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 30.10.2020
instagram.com/grisha_reshetnik

В пятницу, 30 октября, на телеканале СТБ выйдет первый выпуск пост-шоу "Как выйти замуж".

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В студии будут обсуждать самые острые и горячие моменты «Холостячки», участники смогут объяснить свои поступки и слова. Главной темой первого выпуска станет инициативность в отношениях. Кто должен быть инициатором – женщина или мужчина. И должна ли женщина просто сидеть и ждать. Эксперты будут разбирать поведение мужчин – почему они поступают именно так.

Также в студию придет Ксения Мишина, чтобы рассказать о своих впечатлениях от проекта. Приглашенным гостем станет «Холостяк-6» и тренер «Зважних та щасливих» Иракли Макацария.

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: Иракли Макацария и Григорий Решетник / instagram.com/grisha_reshetnik

Новый выпуск Пост-шоу Как выйти замуж смотрите 30 октября в 23:50 на СТБ.

Все выпуски реалити-шоу Холостячка смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.


 

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