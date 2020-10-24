Холостячка: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)

24 октября 2020 22:10 Юлия Крутиева
Холостячка: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)
Холостячка: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)
пресс-служба канала СТБ

30 октября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 2 выпуск самого романтического реалити Холостячка.

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Смотрите во 2 выпуске реалити Холостячка: Ксения пойдет на свидания с мужчинами и увидит первый мужской турнир. Холостячка не знает, кто какое свидание предлагает – она выбирает не мужчину, а свидание. Один из участников решит украсть встречу с Ксенией прямо из-под носа у соперника. Другой – затеет драку. А на турнире мужчинам нужно будет показать свои спортивные умения и бежать полосу препятствий с Ксенией Мишиной на плечах. С кем Холостячка не почувствует эмоциональную связь и отправит домой, увидим уже скоро.

2 выпуск шоу Холостячка смотрите 30.10.2020 в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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