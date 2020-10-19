Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 25.10.2020)

19 октября 2020 01:10 Юлия Крутиева
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 25.10.2020)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 25.10.2020)
пресс-служба канала СТБ

25 октября на СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет новый выпуск остросоциального проекта Один за всех.

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Смотрите в новом выпуске ток-шоу Один за всех: уже четыре месяца 25-летний Влад сидит в СИЗО по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней.  Девушка, в надругательстве над которой обвиняют Влада - его 13-летняя возлюбленная, с которой они встречались полгода. Однажды она заявила, что ее развращает отчим Сергей! Но ее мать Татьяна не поверила, стала на сторону сожителя и сдала полиции Влада! 13-летняя дочь этого маме не простила! Она сбежала из дома и с помощью родного отца пытается отправить за решетку настоящего насильника - отчима, а любимого вернуть на свободу. В студии станет известно, действительно ли отчим насиловал падчерицу. А также, какую шокирующую правду откроет полиграф?

Новый выпуск ток-шоу Один за всех смотрите 25.10.2020 в 20:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски ток-шоу «Один за всех» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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