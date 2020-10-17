Один за всех: почему отец не отдает детей матери, вопреки решению суда?
Остросоциальный проект "Один за всех" на СТБ продолжает восстанавливать справедливость в самых сложных и резонансных историях.
Уже 3 года Елена не может обнять своих дочерей – 6-летнюю Карину и 4-летнюю Ангелину! Бывший муж отобрал девочек и не подпускает женщину даже на порог. За их взрослением мать может наблюдать только через Интернет. Но больше всего Елену беспокоит то, что отец разлучил старших сестер с младшей. Девочки даже не знают, что их мать родила еще одну дочь – Виталину, ведь муж выгнал жену из дома беременной!
Какие видеодоказательства материнского равнодушия принесут в студию бабушка и дедушка девочек, из-за каких поступков матери отец на самом деле изолировал детей и с кем они должны остаться – выяснит команда проекта. Смотрите в воскресенье, 18 октября, в 20:00 на СТБ!
Напомним,