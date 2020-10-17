Один за всех: почему отец не отдает детей матери, вопреки решению суда?

17 октября 2020 00:40 Юлия Крутиева
Один за всех: почему отец не отдает детей матери, вопреки решению суда?
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 18.10.2020)
кадр из программы

Остросоциальный проект "Один за всех" на СТБ продолжает восстанавливать справедливость в самых сложных и резонансных историях.

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В воскресенье, 18 октября, в 20:00 в ток-шоу "Один за всех" ведущий Михаил Присяжнюк с командой экспертов попытаются разрешить запутанный семейный конфликт.

Уже 3 года Елена не может обнять своих дочерей – 6-летнюю Карину и 4-летнюю Ангелину! Бывший муж отобрал девочек и не подпускает женщину даже на порог. За их взрослением мать может наблюдать только через Интернет. Но больше всего Елену беспокоит то, что отец разлучил старших сестер с младшей. Девочки даже не знают, что их мать родила еще одну дочь – Виталину, ведь муж выгнал жену из дома беременной!

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 18.10.2020) / кадр из программы

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Елена обратилась в суд и доказала, что дочери должны быть с ней. Но вырвать из рук отца девочек не может никто, даже полиция. Сам же 28-летний Николай, хоть и нарушает закон, преступником себя не считает.

Какие видеодоказательства материнского равнодушия принесут в студию бабушка и дедушка девочек, из-за каких поступков матери отец на самом деле изолировал детей и с кем они должны остаться – выяснит команда проекта. Смотрите в воскресенье, 18 октября, в 20:00 на СТБ!

Напомним,

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СТБ Один за всех Михаил Присяжнюк телешоу семейные истории телешоу 2020

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