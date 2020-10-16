Незакрытая мишень: канал Украина снимает сериал, в котором будет и драма, и детектив, и криминал
Телеканал Украина и продакшн Saga Pictures работают над новым 24-серийным проектом "Незакрытая мишень".
По словам режиссера сериала «Незакрытая мишень» Сергея Борчукова, эта картина интересна своей неоднозначностью – здесь будет и драма, и детектив, и немного криминала. Да и линии персонажей заставят зрителей задуматься, так как в фильме практически не будет полностью положительных персонажей.
Это кино об отношениях людей, об их комплексах и о том, как с ними бороться, потому что они есть у всех, – рассказывает режиссер картины Сергей Борчуков. – У нас криминал – даже не флер – это просто случайность! Вот ведь потрясающая штука: наша героиня попадает в эту передрягу совершенно случайно, сделав один неверный шаг. И все герои, по сути, – заложники обстоятельств. И это круто! Ведь мы не можем быть свободными от жизни, от обстоятельств.
Режиссеры-постановщики – Сергей Борчуков и Заза Буадзе. Оператор-постановщик – Андрей Гребенников. Художник-постановщик – Дмитрий Баран. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Игорь Волков, Сергей Баранов. Производством фильма по заказу канала «Украина» занимается продакшн Saga Pictures. Съемки проходят в Киеве и Киевской области.