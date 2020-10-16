Незакрытая мишень: канал Украина снимает сериал, в котором будет и драма, и детектив, и криминал

16 октября 2020 22:30 Юлия Крутиева
Незакрытая мишень: канал Украина снимает сериал, в котором будет и драма, и детектив, и криминал
Незакрытая мишень: канал Украина снимает новый сериал
пресс-служба канала Украина

Телеканал Украина и продакшн Saga Pictures работают над новым 24-серийным проектом "Незакрытая мишень".

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Сюжет сериала: Спортсменка, лидер украинской сборной по биатлону Катя Горенко – на пороге великих событий. Девушка готовится к чемпионату мира по биатлону и имеет все шансы стать олимпийской чемпионкой. Но все планы рушатся, когда имя девушки оказывается замешанным в допинговом скандале. На фоне этого вылезают скелеты из шкафа героини – история 10-летней давности, которая переворачивает всю ее жизнь. Тогда рядом с ней появляется молодой человек по имени Игорь, который винит ее в смерти своего отца. Парень долго вынашивал план мести и, наконец, решил воплотить его в жизнь. Но замысел Игоря превращается в настоящую трагедию.

Незакрытая мишень: канал Украина снимает новый сериал / пресс-служба канала Украина

По словам режиссера сериала «Незакрытая мишень» Сергея Борчукова, эта картина интересна своей неоднозначностью – здесь будет и драма, и детектив, и немного криминала. Да и линии персонажей заставят зрителей задуматься, так как в фильме практически не будет полностью положительных персонажей.

Это кино об отношениях людей, об их комплексах и о том, как с ними бороться, потому что они есть у всех, – рассказывает режиссер картины Сергей Борчуков. – У нас криминал – даже не флер – это просто случайность! Вот ведь потрясающая штука: наша героиня попадает в эту передрягу совершенно случайно, сделав один неверный шаг. И все герои, по сути, – заложники обстоятельств. И это круто! Ведь мы не можем быть свободными от жизни, от обстоятельств.

Незакрытая мишень: канал Украина снимает новый сериал / пресс-служба канала Украина

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В фильме снимаются Олеся Мацкевич-Грибок, Артем Алексеев, Валерия Ходос, Ирина Новак, Артем Позняк, Катерина Григоренко, Артур Логай, Елена Узлюк, Михаил Кришталь, Константин Октябрьский, Ольга Голды.

Режиссеры-постановщики – Сергей Борчуков и Заза Буадзе. Оператор-постановщик – Андрей Гребенников. Художник-постановщик – Дмитрий Баран. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Игорь Волков, Сергей Баранов. Производством фильма по заказу канала «Украина» занимается продакшн Saga Pictures. Съемки проходят в Киеве и Киевской области. 

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