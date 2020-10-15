Почти вся правда: канал Украина покажет премьеру фильма

15 октября 2020 15:20 Юлия Крутиева
Почти вся правда: канал Украина покажет премьеру фильма
Канал Украина покажет премьеру фильма "Почти вся правда"
пресс-служба канала Украина

В субботу, 17 октября, в 17:00 на канале «Украина» состоится премьера новой 4-серийной картины «Почти вся правда» производства компании «Украинская Продакшн Студия».

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Главная героиня «Почти вся правда» Анна Сотникова – известный адвокат по разводам, выступающий исключительно на стороне женщин. Это решение она приняла после собственного тяжелого развода из-за измены мужа Олега – также известного адвоката. Олег не хотел отпускать Анну, но, когда это все же произошло – оставил ее без средств к существованию и едва не отобрал их единственную маленькую дочь Женю. 

С тех пор прошло много лет, Женя выросла, а Анна не только встала на ноги, но и заслужила репутацию суперпрофи, разоблачив махинации десятков мужей, пытавшихся во время развода обобрать своих жен. Но вдруг в жизни женщины начинается черная полоса, и ей приходится защищать собственную дочь.

Откровенно – с 2017 года это лучший сценарий и история, с которой мне пришлось работать! – говорит режиссер-постановщик фильма Павел Тупик. – Потрясающий актерский состав, о котором можно было мечтать. Мир может уйти из-под ног у кого угодно. Так и у нашей героини, которая представить не могла, что может произойти в ее жизни и жизни ее дочери. Кто и зачем пытается ей насолить или отомстить? Мы сделали все возможное и невозможное, чтобы зритель с нетерпением ждал развязки истории и в финале фильма затаил дыхание и «Ахнул»!

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В фильме снимались Алина Сергеева, Сергей Стрельников, Анна Сердюк, Ирина Новак, Алексей Нагрудный и другие актеры. 

Оператор-постановщик – Андрей Поливаный-Бухтияров. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Ирина Чемерис, Ирина Заря. Производством картины занималась компания «Украинская Продакшн Студия». Съемки проходили в Киеве и Киевской области в 2020 году.

Смотрите премьеру 4-серийной картины «Почти вся правда» в субботу, 17 октября, в 17:00 на телеканале «Украина».

Напомним, 

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