Почти вся правда: канал Украина покажет премьеру фильма
В субботу, 17 октября, в 17:00 на канале «Украина» состоится премьера новой 4-серийной картины «Почти вся правда» производства компании «Украинская Продакшн Студия».
С тех пор прошло много лет, Женя выросла, а Анна не только встала на ноги, но и заслужила репутацию суперпрофи, разоблачив махинации десятков мужей, пытавшихся во время развода обобрать своих жен. Но вдруг в жизни женщины начинается черная полоса, и ей приходится защищать собственную дочь.
Откровенно – с 2017 года это лучший сценарий и история, с которой мне пришлось работать! – говорит режиссер-постановщик фильма Павел Тупик. – Потрясающий актерский состав, о котором можно было мечтать. Мир может уйти из-под ног у кого угодно. Так и у нашей героини, которая представить не могла, что может произойти в ее жизни и жизни ее дочери. Кто и зачем пытается ей насолить или отомстить? Мы сделали все возможное и невозможное, чтобы зритель с нетерпением ждал развязки истории и в финале фильма затаил дыхание и «Ахнул»!
Оператор-постановщик – Андрей Поливаный-Бухтияров. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Ирина Чемерис, Ирина Заря. Производством картины занималась компания «Украинская Продакшн Студия». Съемки проходили в Киеве и Киевской области в 2020 году.
Смотрите премьеру 4-серийной картины «Почти вся правда» в субботу, 17 октября, в 17:00 на телеканале «Украина».
Напомним,