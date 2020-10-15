Светлана Тарабарова рассекретила имя новорожденной дочки

15 октября 2020 12:35 Юлия Крутиева
Светлана Тарабарова рассекретила имя новорожденной дочки
Светлана Тарабарова с мужем и детьми
instagram.com/tarabarova

Стало известно, как Светлана Тарабарова назвала свою новорожденную дочь.

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23 сентября в семье Светланы Тарабаровой произошло пополнение. В одном из киевских роддомов певица родила второго ребенка – здоровую и крепкую дочку.

Об этом Светлана сообщила на своей странице в Инстаграм. В первые часы после родов певица опубликовала фото с малышкой и посвятила ей песню.

Показывать лицо дочки Тарабарова пока не спешит. А вот имя малышки она все-таки рассекретила. Своего младшего ребенка певица с мужем Алексеем решили назвать Марией.

«Як ви назвали донечку ?» Такої кількості запитань я давно не отримувала. І ми із задоволенням хочемо з вами поділитись. З іменами наших дітей у нас взагалі цікава історія. Івана ми назвали на честь дідуся Олексія - він був дуже важливою людиною у житті чоловіка, всім серцем Олексій мріяв назвати сина на честь дідуся, так і сталося, - рассказывает Светлана. - І з донечкою був реально знак. Барселона, 21 січня 2020 року - ми, такі щасливі (незважаючи на буревій та шторм, пам‘ятаєте новини?) на екскурсії величним Sagrada Família і тут біля статуї Діви Марії я розумію, що в мене токсикоз. Кажу Олексію - здається ми станемо батьками вдруге. А він мені - так! І дочку Марією назвемо. А я йому відповідаю - згодна! Це єдине ім‘я, яке мені подобається для донечки. А через декілька місяців ми вже точно дізнались, що буде донечка. Знайомтесь, друзі. Наша мрія – МАРІЯ.

Светлана Тарабарова с мужем и детьми / instagram.com/tarabarova
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Отметим, в 2016 году Светлана и Алексей поженились. Спустя 2 года у пары родился первенец – сын Иван. После рождения первого мальчика, супруги мечтали о доченьке.

Напомним, 

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