Миша Романова похвасталась пышным бюстом в ярком купальнике

13 октября 2020 15:50 Юлия Крутиева
Миша Романова похвасталась пышным бюстом в ярком купальнике
Певица Миша Романова
instagram.com/misharomanova

Певица Миша Романова сделала приятный сюрприз для своих фолловеров в Инстаграм.

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В своем блоге Миша Романова поделилась несколькими снимками с отдыха у моря, куда она отправилась, чтобы насладиться последними теплыми днями.

На фотографиях Романова позирует без макияжа и в красном купальнике. Звезда принимает откровенные позы, демонстрируя стройную фигуру и пышный бюст. 

Певица Миша Романова / instagram.com/misharomanova
В качестве курорта для отдыха Миша выбрала теплое побережье Египта. 30-летняя звезда остановилась в одном из фешенебельных отелей Шарм-эль-Шейха.

Playboy 1990,
- подписала снимки певица.

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Фолловеры Романовой остались в восторге от откровенной фотографии своей любимицы. В комментариях они засыпали ее комплиментами: «Миша, ты секси мама», «У тебя роскошное тело», «Какая красивая крошка».

Певица Миша Романова / instagram.com/misharomanova
Напомним, 

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