Миша Романова похвасталась пышным бюстом в ярком купальнике
13 октября 2020 15:50
Певица Миша Романова
instagram.com/misharomanova
Певица Миша Романова сделала приятный сюрприз для своих фолловеров в Инстаграм.
Читайте такжеВлад Яма – о своих методах флирта: Покупал книгу с анекдотами, пытался их учить, чтобы удивитьВ своем блоге Миша Романова поделилась несколькими снимками с отдыха у моря, куда она отправилась, чтобы насладиться последними теплыми днями.
На фотографиях Романова позирует без макияжа и в красном купальнике. Звезда принимает откровенные позы, демонстрируя стройную фигуру и пышный бюст.
Певица Миша Романова / instagram.com/misharomanova
Playboy 1990,- подписала снимки певица.
Певица Миша Романова / instagram.com/misharomanova