Танці з зірками-2020: Алена Шоптенко заявила, что больше не примет участия в шоу

12 октября 2020 19:50 Юлия Крутиева
Танці з зірками-2020: Алена Шоптенко заявила, что больше не примет участия в шоу
Хореограф Алена Шоптенко
instagram.com/alena_shoptenko

11 октября на телеканале 1+1 состоялся 7 прямой эфир шоу Танці з зірками-2020.

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Всю неделю поклонники пары – Олег Винник и Алена Шоптенко – просили создателей шоу вернуть их любимчиков в проект после дисквалификации по причине болезни коронавирусом. Даже устроили в Сети флешмоб в поддержку звезд.

Во время прямого эфира ведущие Юрий Горбунов и Тина Кароль заявили, что прислушались к просьбе огромной армии поклонников Алены и Олега. Юрий Горбунов вышел на видеосвязь с Винником и озвучил ему эту шикарную новость.

Но певец ответил, что возвращаться в проект не будет, так как это будет неправильно по отношению к тем участникам, которые все эти недели трудились, чтобы как можно дольше задержаться в шоу. Такое решение Олега поддержала и его партнерша.

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Сегодня на своей странице в Инстаграм Алена Шоптенко написала пост, в котором рассказала, что больше не хочет принимать участия в проекте в качестве танцовщицы или хореографа в паре:

Пожалуй, это был самый короткий сезон «Танці з зірками» в моей жизни, хотя он обещал быть одним из самых длинных. Ещё в начале этого сезона я пообещала себе, что это мой последний сезон в качестве танцовщицы и хореографа в паре. Жизнь распорядилась по-своему и подтвердила мое решение убедительно. Жалею только о том, что Олег Винник не успел показать все, на что способен! Эти наши 4 танца навсегда останутся в моем сердце! За что я искренне благодарю команду 1+1 и всех, кто был причастен! Ведь за успехом всегда стоят люди, которые трудятся и любят свою работу. А наши 4 танца - это бесспорный успех! Спасибо, дорогие зрители, за вашу поддержку, критику и переживания! Олег, было круто! Спасибо тебе за этот сезон!

Поклонники были расстроены таким решением Алены, ведь ее сила и мощь в танцах – это нечто удивительное, поразительное, вызывающее восторг и восхищение. Фолловеры все же надеются, что Шоптенко до следующего года передумает или будет в кресле постоянного судьи шоу.

Напомним,

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