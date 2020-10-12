Андре Тан оказался на грани развода из-за пандемии коронавируса

12 октября 2020 16:50 Юлия Крутиева
Андре Тан оказался на грани развода из-за пандемии коронавируса
Дизайнер Андре Тан
instagram.com/andre_tan_official

Дизайнер Андре Тан сделал неожиданное признание.

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2020 год для жителей всей планеты стал довольно сложным. Пандемия коронавируса заставила многих переосмыслить свои поступки и бросила нам новые вызовы.

Коронавирус повлек за собой не только финансовый кризис, но и кризис в отношениях многих знаменитостей. Кто-то из звездных пар расстались, а кто-то был на грани развода.

Одним и таких оказался Андре Тан. Мало того, что дизайнер одним из первых переболел коронавирусом, так из-за проблем в бизнесе он очень часто стал ссориться со своей женой Алиной.

Дизайнер Андре Тан / instagram.com/andre_tan_official
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В интервью программе «Зірковий шляху» на телеканале «Украина» Тан признался, что после очередного скандала он ушел из дома. Две недели модельер жил в квартире своих друзей.

Нет, мы не развелись, мы просто очень сильно как раз из-за бизнеса ссорились, - говорит Андре. - Да, у меня был период, когда я съехал на две недели, попросился к друзьям на квартиру.

К счастью, Тану удалось справиться с депрессией. Он нашел в себе силы, чтобы первый пойти на примирение с любимой женой, вместе с корой воспитывает дочь Софию.

Напомним, 

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