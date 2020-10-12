Андре Тан оказался на грани развода из-за пандемии коронавируса
Дизайнер Андре Тан сделал неожиданное признание.
Коронавирус повлек за собой не только финансовый кризис, но и кризис в отношениях многих знаменитостей. Кто-то из звездных пар расстались, а кто-то был на грани развода.
Одним и таких оказался Андре Тан. Мало того, что дизайнер одним из первых переболел коронавирусом, так из-за проблем в бизнесе он очень часто стал ссориться со своей женой Алиной.
Нет, мы не развелись, мы просто очень сильно как раз из-за бизнеса ссорились, - говорит Андре. - Да, у меня был период, когда я съехал на две недели, попросился к друзьям на квартиру.
К счастью, Тану удалось справиться с депрессией. Он нашел в себе силы, чтобы первый пойти на примирение с любимой женой, вместе с корой воспитывает дочь Софию.
Напомним,