Танці з зірками-2020: Позитив заразился коронавирусом, а Юлия Сахневич потеряла сознание

11 октября на телеканале 1+1 состоялся 7 прямой эфир шоу Танці з зірками-2020.

7 выпуск проекта "Танці з зірками-2020" был посвящен вечеру латиноамериканских танцев. Невероятное перевоплощение звезд впечатляло и удивляло судей и зрителей.

Однако Юрий Горбунов сообщил печальную новость. Пара Юлия Сахневич и Позитив сегодня не выйдут на паркет. Что стало причиной их отсутствия – певец рассказал по видеосвязи.

Как оказалось, на репетиции Юля Сахневич потеряла сознание, а к вечеру и сам Позитив почувствовал недомогание. артисты сдали тест на коронавирус.

Юлия Сахневич и Позитив / пресс-служба

У Юли отрицательный результат, а вот у Алексея Завгороднего выявили COVID-19. А всего лишь вчера он в составе группы Время и Стекло выступал на свадьбе сына Оксаны Марченко.

Теперь Юля и Алексей будут на самоизоляции, и на следующей неделе, если позволит здоровье, станцуют удаленно, как это делали Ольга Фреймут и Дарья Петрожицкая.

Напомним,