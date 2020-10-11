Танці з зірками-2020: Позитив заразился коронавирусом, а Юлия Сахневич потеряла сознание

11 октября 2020 22:25 Юлия Крутиева
Танці з зірками-2020: Позитив заразился коронавирусом, а Юлия Сахневич потеряла сознание
Танці з зірками-2020: Позитив заразился коронавирусом, а Юлия Сахневич потеряла сознание
пресс-служба

11 октября на телеканале 1+1 состоялся 7 прямой эфир шоу Танці з зірками-2020.

Читайте такжеЖенщина-искусство: Даша Астафьева вновь обнажилась для глянца
7 выпуск проекта "Танці з зірками-2020" был посвящен вечеру латиноамериканских танцев. Невероятное перевоплощение звезд впечатляло и удивляло судей и зрителей.

Однако Юрий Горбунов сообщил печальную новость. Пара Юлия Сахневич и Позитив сегодня не выйдут на паркет. Что стало причиной их отсутствия – певец рассказал по видеосвязи.

Как оказалось, на репетиции Юля Сахневич потеряла сознание, а к вечеру и сам Позитив почувствовал недомогание. артисты сдали тест на коронавирус.

Юлия Сахневич и Позитив / пресс-служба

Читайте такжеМаскарад: стало известно, кто скрывался за образом Мумии
У Юли отрицательный результат, а вот у Алексея Завгороднего выявили COVID-19. А всего лишь вчера он в составе группы Время и Стекло выступал на свадьбе сына Оксаны Марченко.

Теперь Юля и Алексей будут на самоизоляции, и на следующей неделе, если позволит здоровье, станцуют удаленно, как это делали Ольга Фреймут и Дарья Петрожицкая.

Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд Позитив социальные сети новости Танці з зірками Юлия Сахневич коронавирус Коронавирус в Украине коронавирус 2020 Танці з зірками-2020

Материалы по теме

Танці з зірками-2020: Олега Винника вернули в шоу, однако он отказался выходить на паркет
Новости

Танці з зірками-2020: Олега Винника вернули в шоу, однако он отказался выходить на паркет
Маскарад: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 17.10.2020)
Телешоу

Маскарад: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 17.10.2020)
МастерШеф-10: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 17.10.2020)
Телешоу

МастерШеф-10: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 17.10.2020)
Выжить любой ценой 2 сезон: смотреть 20 серию онлайн
Сериалы

Выжить любой ценой 2 сезон: смотреть 20 серию онлайн

Популярное на сайте

Воспитание чувств: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 04.10.2020)

Воспитание чувств: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 04.10.2020)
Сага: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 05.10.2020)

Сага: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 05.10.2020)
Не говори мне о любви: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.10.2020)

Не говори мне о любви: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.10.2020)
Юрий Горбунов, Даша Астафьева и другие звезды примеряли образы героев мирового бестселлера

Юрий Горбунов, Даша Астафьева и другие звезды примеряли образы героев мирового бестселлера

Популярное видео

Воспитание чувств: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 04.10.2020)

Воспитание чувств: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 04.10.2020)
Сага: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 05.10.2020)

Сага: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 05.10.2020)
Не говори мне о любви: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.10.2020)

Не говори мне о любви: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.10.2020)
Маскарад: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2020)

Маскарад: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK