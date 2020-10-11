Танці з зірками-2020: Позитив заразился коронавирусом, а Юлия Сахневич потеряла сознание
11 октября на телеканале 1+1 состоялся 7 прямой эфир шоу Танці з зірками-2020.
Однако Юрий Горбунов сообщил печальную новость. Пара Юлия Сахневич и Позитив сегодня не выйдут на паркет. Что стало причиной их отсутствия – певец рассказал по видеосвязи.
Как оказалось, на репетиции Юля Сахневич потеряла сознание, а к вечеру и сам Позитив почувствовал недомогание. артисты сдали тест на коронавирус.
Теперь Юля и Алексей будут на самоизоляции, и на следующей неделе, если позволит здоровье, станцуют удаленно, как это делали Ольга Фреймут и Дарья Петрожицкая.
Напомним,