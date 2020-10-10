Даша Астафьева вновь обнажилась для глянца ‒ фото

10 октября 2020 18:00 Катерина Даниленко
Даша Астафьева вновь обнажилась для глянца ‒ фото
Певица Даша Астафьева
социальная сеть Instagram

Сниматься в откровенных фотосессиях для певицы Даши Астафьевой настоящее удовольствие. Артистка регулярно принимает предложения популярных фотографов и известных брендов.

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Совсем недавно знаменитость похвасталась роскошным телом в новой постельной фотосъемке для Playboy Ukraine. Сексуальными кадрами на своей странице в Instagram поделился фотограф звезды.

В объективе камеры исполнительница предстала абсолютно обнаженной, прикрыв некоторые части тела накидкой. На черно-белых снимках интимные места красотки автор кадров зарисовал стикерами.

Алло, Владичек, ты не поверишь, я купила журнал,
‒ обратилась звезда к издателю и главному редактору Playboy Ukraine Владу Иваненко в своих Instagram stories.

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К слову, съемки с Астафьевой проходили в 4-звездночном отеле 11 Mirrors Design Hotel в Киеве, цена за ночь в котором от 5500 гривен.

Напомним,

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