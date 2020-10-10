Даша Астафьева вновь обнажилась для глянца ‒ фото
Сниматься в откровенных фотосессиях для певицы Даши Астафьевой настоящее удовольствие. Артистка регулярно принимает предложения популярных фотографов и известных брендов.
В объективе камеры исполнительница предстала абсолютно обнаженной, прикрыв некоторые части тела накидкой. На черно-белых снимках интимные места красотки автор кадров зарисовал стикерами.
Алло, Владичек, ты не поверишь, я купила журнал,‒ обратилась звезда к издателю и главному редактору Playboy Ukraine Владу Иваненко в своих Instagram stories.
Напомним,