Супер Топ-модель по-украински: все судьи модельного реалити заразились коронавирусом

Алла Костромичева, Соня Плакидюк и Сергей Никитюк заразились коронавирусом.

В следующую пятницу, 16 октября, на Новом канале состоится премьера Суперсезона модельного реалити. Телезрители смогут насладиться просмотром любимого телешоу. Но вот эксперты проекта и его ведущая тем временем будут бороться в COVID-19

Положительный результат теста на коронавирус, через несколько дней после съемок финала "Супер Топ-модель по-украински", получили Соня Плакидюк, Сергей Никитюк и Алла Костромичева. Об этом звезды рассказали на своих страницах в соцсетях.

Котики! Мы с Аллой и Сергеем держались, чтоб доснять для вас суперсезон Топ-модели по-украински и... буквально через несколько дней после финала (видать, на радостях, что продержались) отправились на карантин. У нас подтвержденный Covid-19, лежим на самоизоляции и пытаемся вспомнить как пахнет яблочко,

– первой рассказала о болезни fashion-фотограф Соня Плакидюк.

Алла Костромичева, также как и ее коллега, рассказала о своих симптомах коронавируса и как сейчас себя чувствует.

Когда заканчивается что-то масштабное, обычно мы выдыхаем и расслабляемся и в этот момент максимально уязвимы, – пишет в Инстаграм супермодель Алла Костромичева. – Видно на радостях, что мы все-таки досняли проект и теперь можно отдохнуть иммунитет дал сбой. Пока без симптомов, но с положительным пцр сегодня я присоединилась к своим коллегам Соне и Сергею. Теперь у нас у всех трех подтвержденный covid-19. Сижу дома, пью водичку, ибо это единственное, где вкусовые ожидания совпадают с реальностью. And yes, i am covid positive.

Отметим, что сегодня лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк также рассказал, что у него диагностировали COVID-19.

Напомним,