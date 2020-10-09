Мэтт Смит расстался с Лили Джеймс из-за звезды "Игры престолов"?
Похоже, актриса Эмилия Кларк стала причиной расставания одной из ярких пар Голливуда.
Как журналистам сообщили источники из близкого окружения пары, Мэтт и Лили пытались наладить свои отношения во время карантина. Но не удалось. Они разошлись мирно.
Сейчас Лили мечтает найти нормального парня, который не будет окружен повышенным вниманием, - поделились инсайдеры. - Ей было непросто быть рядом с другой знаменитостью.
Сам Мэтт Смит не желает рассказывать о переменах в личной жизни, а также не реагирует на слухи о романе с Эмилией Кларк.
Напомним,