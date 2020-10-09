Мэтт Смит расстался с Лили Джеймс из-за звезды "Игры престолов"?

Похоже, актриса Эмилия Кларк стала причиной расставания одной из ярких пар Голливуда.

Речь идет об актере Мэтте Смите . Сегодня стало известно, что звезда легендарного сериала «Доктор Кто» расстался со своей возлюбленной, актрисой Лили Джеймс.

Как журналистам сообщили источники из близкого окружения пары, Мэтт и Лили пытались наладить свои отношения во время карантина. Но не удалось. Они разошлись мирно.

Сейчас Лили мечтает найти нормального парня, который не будет окружен повышенным вниманием, - поделились инсайдеры. - Ей было непросто быть рядом с другой знаменитостью.

Актер Мэтт Смит / instagram.com/northamptonboy

Поговаривают, что истинной причиной расставания пары стало новое увлечение Смита. Не так давно в сети начали ходить слухи, что актер положил глаз на Эмилию Кларк.

Папарацци удалось застать актера со звездой «Игры престолов» на свидании в одном из ресторанов в Лондоне, а затем пара вместе отправились на прогулку.

Сам Мэтт Смит не желает рассказывать о переменах в личной жизни, а также не реагирует на слухи о романе с Эмилией Кларк.

Напомним,