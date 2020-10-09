Мэтт Смит расстался с Лили Джеймс из-за звезды "Игры престолов"?

9 октября 2020 15:25 Юлия Крутиева
Мэтт Смит расстался с Лили Джеймс из-за звезды
Актер Мэтт Смит
instagram.com/northamptonboy

Похоже, актриса Эмилия Кларк стала причиной расставания одной из ярких пар Голливуда.

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Речь идет об актере Мэтте Смите. Сегодня стало известно, что звезда легендарного сериала «Доктор Кто» расстался со своей возлюбленной, актрисой Лили Джеймс.

Как журналистам сообщили источники из близкого окружения пары, Мэтт и Лили пытались наладить свои отношения во время карантина. Но не удалось. Они разошлись мирно.

Сейчас Лили мечтает найти нормального парня, который не будет окружен повышенным вниманием, - поделились инсайдеры. - Ей было непросто быть рядом с другой знаменитостью.

Актер Мэтт Смит / instagram.com/northamptonboy
Поговаривают, что истинной причиной расставания пары стало новое увлечение Смита. Не так давно в сети начали ходить слухи, что актер положил глаз на Эмилию Кларк.

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Папарацци удалось застать актера со звездой «Игры престолов» на свидании в одном из ресторанов в Лондоне, а затем пара вместе отправились на прогулку.

Сам Мэтт Смит не желает рассказывать о переменах в личной жизни, а также не реагирует на слухи о романе с Эмилией Кларк.

Напомним, 

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Игра престолов Мэтт Смит социальные сети Эмилия Кларк Лили Джеймс новости Доктор Кто расставание

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