В семье Дмитрия Комарова произошло пополнение: Будь самой счастливой на свете

В семье Дмитрия Комарова произошло пополнение: Будь самой счастливой на свете
В семье Дмитрия Комарова стало на одного замечательного человечка больше.
Радостной новостью с публикой Ангелина поделилась лично, опубликовав на своей странице в Инстаграм трогательные фото с выписки из роддома. Малышка родилась крупненькой, ее вес составил 4 кг, рост – 58 см.
Будь самой счастливой на свете,– нежно подписала серию снимков сестра Комарова.
Так, Ангелина поведала, что в 2019 году вышла замуж, спустя 5 лет отношений. Роспись прошла в официальном ЗАГСе штата Невада, для того, чтобы в Украине этот брак тоже был легальным.
Поздравляем Ангелину Комарову с рождением первенца! Пусть малышка растет здоровенькой и счастливой!
Напомним,