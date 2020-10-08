В семье Дмитрия Комарова произошло пополнение: Будь самой счастливой на свете

8 октября 2020 16:22 Юлия Крутиева
В семье Дмитрия Комарова произошло пополнение: Будь самой счастливой на свете

В семье Дмитрия Комарова стало на одного замечательного человечка больше.

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Родная сестра ведущего тревел-шоу "Мир наизнанку" Дмитрия Комарова – Ангелина – впервые стала мамой. 1 октября у девушки родилась доченька.

Радостной новостью с публикой Ангелина поделилась лично, опубликовав на своей странице в Инстаграм трогательные фото с выписки из роддома. Малышка родилась крупненькой, ее вес составил 4 кг, рост – 58 см.

Будь самой счастливой на свете,
– нежно подписала серию снимков сестра Комарова.

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Отметим, что о своей личной жизни Ангелина Комарова старается не распространяться. В своих редких интервью девушка немного рассказывает о своем муже.

Так, Ангелина поведала, что в 2019 году вышла замуж, спустя 5 лет отношений. Роспись прошла в официальном ЗАГСе штата Невада, для того, чтобы в Украине этот брак тоже был легальным.

Поздравляем Ангелину Комарову с рождением первенца! Пусть малышка растет здоровенькой и счастливой!

Напомним,

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