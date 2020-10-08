Ведущая Нового канала рассказала, как живут мадагаскарцы: Хибары без света и воды, много бездомных

Ольга Манько, ведущая «У кого больше?», поделилась впечатлениями о быте на африканском острове.

Телеведущая Ольга Манько до сих пор остается под впечатлением от Мадагаскара, где она вместе с командой «У кого больше?» побывала в командировке. Девушка представляла себе райский остров, который часто показывают в кинофильмах. А вместо этого оказалась в отдаленных поселках, где о цивилизации даже не слышали.

Я представляла себе Мадагаскар экзотическим островом с лемурами, – признается Ольга. – Однако мы попали туда, где грязно, бедно и очень много бездомных. Признаюсь, оказались не готовы к таким условиям.

Телеведущая рассказывает, что в эпоху беспроводного интернета, электромобилей и других достижений цивилизации, мадагаскарцы до сих живут без элементарного – света и воды.

Не знаю, сколько десятков или сотен лет назад у нас были такие хибары с соломенной крышей, в которых сейчас живут мадагаскарцы, – говорит ведущая «У кого больше?» – реалити, которое по понедельникам показывает Новый канал. – Те, кто немного побогаче, ставят себе солнечные батареи, чтобы была хоть какая-то электроэнергия. Все остальные живут в темноте. С водой у них также сложно – питьевую покупают, а моются и стирают в реке.

В первый день на острове Ольга Манько попыталась без предварительных договоренностей найти жилье. Но одна мысль, что придется спать в такой хижине с еще 8-10 членами мадагаскарской семьи, напугала ее. Поэтому телеведущая отправилась искать убежища в местный храм.

На следующий день девушка оказалась мудрее и договорилась с африканкой-каучсерфером. И та бесплатно приютила Ольгу Манько на одну ночь. И хотя семья африканки считалась зажиточной, ведущей Нового канала все же непросто было находиться в их бытовых условиях.

Куда дальше отправятся ведущие «У кого больше?», смотрите в следующий понедельник в 19:00 на Новом канале!

Напомним,