Владимир Жогло из Вар'яти-шоу впервые стал отцом

8 октября 2020 12:05 Юлия Крутиева
Владимир Жогло из Вар'яти-шоу впервые стал отцом
Владимир Жогло с женой Ириной
пресс-служба Нового канала

На этой неделе на Новом канале настоящий бэби-бум.

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Теперь уже в статусе отца актер «Вар'яти-шоу» (Новый канал) Владимир Жогло. Молодые супруги радуются рождению сына. Жена Ирина и малыш чувствуют себя хорошо.

У нас появился долгожданный член семьи, – говорит Ирина. – Я впервые поняла, что такое по-настоящему быть счастливой. Теперь у меня два богатыря. Благодарю Бога, что так любит меня и послал такое сокровище, без которого теперь не могу ни секунды. Спасибо мужу за любовь, поддержку и сына. Вы в моей жизни самые дорогие. Люблю вас очень.

А еще жена Владимира выразила свою благодарность врачу и всему медицинскому персоналу.

Вы добавляете мне сил, – говорит Ирина. – Спасибо за советы и помощь с сынишкой.

Владимир и Ирина пока не разглашают имя сына.

Назову вам три имени: Орест, Остап и Ярослав, – с улыбкой говорит Владимир. – Одно из них мы выбрали для сына. А вот какое, узнаете после крещения ребенка.

Поздравляем Владимира и его жену Ирину с рождением сына! Желаем им наслаждаться родительскими чувствами, а малышу – спокойных ночей и вкусного молочка!

Напомним,

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