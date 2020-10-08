Владимир Жогло из Вар'яти-шоу впервые стал отцом
На этой неделе на Новом канале настоящий бэби-бум.
У нас появился долгожданный член семьи, – говорит Ирина. – Я впервые поняла, что такое по-настоящему быть счастливой. Теперь у меня два богатыря. Благодарю Бога, что так любит меня и послал такое сокровище, без которого теперь не могу ни секунды. Спасибо мужу за любовь, поддержку и сына. Вы в моей жизни самые дорогие. Люблю вас очень.
А еще жена Владимира выразила свою благодарность врачу и всему медицинскому персоналу.
Вы добавляете мне сил, – говорит Ирина. – Спасибо за советы и помощь с сынишкой.
Владимир и Ирина пока не разглашают имя сына.
Назову вам три имени: Орест, Остап и Ярослав, – с улыбкой говорит Владимир. – Одно из них мы выбрали для сына. А вот какое, узнаете после крещения ребенка.
Поздравляем Владимира и его жену Ирину с рождением сына! Желаем им наслаждаться родительскими чувствами, а малышу – спокойных ночей и вкусного молочка!
Напомним,