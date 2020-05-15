Владимир Жогло из Вар'яти-шоу женился: Уже и имена детям придумал

Самый бородатый «варьят» перешел в новый статус – мужа.

В пятницу, 15 мая, участник юмористического «Вар’яти-шоу» Владимир Жогло покинул ряды холостяков. Мужчина женился на своей девушке Ирине, которая младше него на восемь лет.

Попросил руку своей любимой Владимир 11 февраля во время концерта юмор-шоу «Вар’яти». Предложение руки и сердца стало для Ирины полной неожиданностью, но она тут же ответила согласием.

Владимир Жогло сделал предложение своей девушке Ирине / пресс-служба Нового канала

Планы на большую семью Жогло строит давно – несколько лет назад в интервью он признавался, что мечтает о троих детях.

Я хочу троих детей, потому что и нас в семье трое. Уже и имена придумал, – говорил Владимир. – Старшего сына назову Ярослав. Право назвать дочь отдам жене. А младшего сына – или Матвей, или Максим.

Владимир и Ирина Жогло / instagram.com/varyatyshow

Поздравляем молодоженов с новым этапом их совместной жизни и желаем, чтобы каждый день был счастливым!

Напомним,