Владимир Жогло из Вар'яти-шоу женился: Уже и имена детям придумал
Самый бородатый «варьят» перешел в новый статус – мужа.
Попросил руку своей любимой Владимир 11 февраля во время концерта юмор-шоу «Вар’яти». Предложение руки и сердца стало для Ирины полной неожиданностью, но она тут же ответила согласием.
Я хочу троих детей, потому что и нас в семье трое. Уже и имена придумал, – говорил Владимир. – Старшего сына назову Ярослав. Право назвать дочь отдам жене. А младшего сына – или Матвей, или Максим.
Напомним,
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