Пасхальные истории артистов Вар'яти-шоу: праздник души и живота, и помолвка в Будапеште

Эксклюзив 17 апреля 2020 21:00 Юлия Крутиева
Пасхальные истории артистов Вар'яти-шоу: праздник души и живота, и помолвка в Будапеште
Артисты Вар'яти-шоу
пресс-служба Нового канала

Готовясь отмечать Пасху дома, артисты «Вар'яти-шоу» придерживаются карантина и вспоминают семейные праздничные традиции, а также делятся историями из детства и не только.

Всем за стол

Какой же праздник без праздничного стола? Владимир Жогло тоже так считает. И с радостью вспоминает семейные посиделки.

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– На Пасху мы стараемся собраться всей семьей, и в первый день сидим и ждем, пока мама принесет освященную корзиночку, – объясняет Жогло. – Потом, когда мама отдыхает после ночной службы Божьей, мы занимаемся хаотичной дегустацией всего из корзины. Когда мама просыпается, у нее традиционно возникает желание немного поругать нас, потому что «Надо за стол всем сесть, как нормальные люди». Но она сдерживается, потому что «в праздник ругаться нельзя!» 
Владимир Жогло / пресс-служба Нового канала

Праздник души и живота

Владимир Ковцун, говоря о Пасхе, вспоминает детство. 

– Когда я был маленьким, ждал Пасху больше всего, – признается артист. – День рождения так не ждал, как Пасху. Во-первых, это была весна – все зеленело и просыпалось. Во-вторых, Пасха – три дня выходных. В-третьих, на Пасху мы детьми все эти три дня играли возле церкви – звонили в колокола, стреляли самодельными взрывными устройствами, которые делали из серы спичек. Играли в прятки, слона, пекаря. С утра до вечера что-то делали и веселились. Это был праздник души и желудка, потому что дома из еды было то, чего не было каждый день – холодец, голубцы, ветчина, колбасы, печеные гуси и утки. Каждый день приходили гости, ели, пили, и пища не заканчивалась. Село в те дни было, как муравейник – все ходили друг к другу и веселились, поэтому для меня Пасха с детства – это, наверное, праздник жизни, весны и пробуждения после зимы. До сих пор люблю ее и жду. 

Владимир Ковцун / пресс-служба Нового канала

Предложение в Будапеште

Сергей Полупан в прошлом году отправился в Будапешт с друзьями и своей возлюбленной. 

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– Всю жизнь на пасхальные праздники мы собирались в семейном кругу, утром бились освященными яйцами, завтракали паской, - вспоминает Сергей. – Потом выезжали на природу. Второй день праздновали в кругу друзей. Хотя в прошлом году все изменилось, я со своей тогда еще девушкой и двумя друзьями отправился в Будапешт. Там решил сделать любимой предложение. Это было прекрасно: ночной город просто поражал красотой, мы были на корабле, и я упал на колено… 
Сергей Полупан / пресс-служба Нового канала

Вкусняшек мало не бывает

Виталий Тыльный, как и многие другие, обычно празднует Пасху с родными.

– Традиционно на Пасху идем с семьей к родителям, – говорит артист. – Едем в деревню к семье. Это семейный праздник, который мы проводим вместе. Лично я на Пасху наедаюсь на неделю вперед. В эти дни я – бездонная бочка, в которую за день может влезть годовой запас мяса! 

Виталий Тыльный / пресс-служба Нового канала

Три веселых дня

Валентин Сергийчук празднует Пасху все три дня и вспоминает, как ее отмечают в родном Млынове.

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– Всегда на Пасху я ездил домой, в Млынов, – рассказывает Валентин. – У нас в Млынове была такая традиция: с вечера ты идешь жечь колеса. Там собираются молодые и женщины со всех окрестностей. Возвращаешься домой, моешься, чтобы в церкви на запах жженого люди не обращали внимание. Ложишься в 2:00 спать и в 4:30 идешь в церковь. Вечер – традиционно встреча с друзьями. Так проходил первый день. Третий день Пасхи проходил в объяснениях, где ты был во второй день (смеется). 
Валентин Сергийчук / пресс-служба Нового канала

Напомним,

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