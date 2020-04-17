Пасхальные истории артистов Вар'яти-шоу: праздник души и живота, и помолвка в Будапеште
Готовясь отмечать Пасху дома, артисты «Вар'яти-шоу» придерживаются карантина и вспоминают семейные праздничные традиции, а также делятся историями из детства и не только.
Всем за стол
Какой же праздник без праздничного стола? Владимир Жогло тоже так считает. И с радостью вспоминает семейные посиделки.
Праздник души и живота
Владимир Ковцун, говоря о Пасхе, вспоминает детство.
– Когда я был маленьким, ждал Пасху больше всего, – признается артист. – День рождения так не ждал, как Пасху. Во-первых, это была весна – все зеленело и просыпалось. Во-вторых, Пасха – три дня выходных. В-третьих, на Пасху мы детьми все эти три дня играли возле церкви – звонили в колокола, стреляли самодельными взрывными устройствами, которые делали из серы спичек. Играли в прятки, слона, пекаря. С утра до вечера что-то делали и веселились. Это был праздник души и желудка, потому что дома из еды было то, чего не было каждый день – холодец, голубцы, ветчина, колбасы, печеные гуси и утки. Каждый день приходили гости, ели, пили, и пища не заканчивалась. Село в те дни было, как муравейник – все ходили друг к другу и веселились, поэтому для меня Пасха с детства – это, наверное, праздник жизни, весны и пробуждения после зимы. До сих пор люблю ее и жду.
Предложение в Будапеште
Сергей Полупан в прошлом году отправился в Будапешт с друзьями и своей возлюбленной.
Вкусняшек мало не бывает
Виталий Тыльный, как и многие другие, обычно празднует Пасху с родными.
– Традиционно на Пасху идем с семьей к родителям, – говорит артист. – Едем в деревню к семье. Это семейный праздник, который мы проводим вместе. Лично я на Пасху наедаюсь на неделю вперед. В эти дни я – бездонная бочка, в которую за день может влезть годовой запас мяса!
Три веселых дня
Валентин Сергийчук празднует Пасху все три дня и вспоминает, как ее отмечают в родном Млынове.
Напомним,