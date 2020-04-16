Потап прокомментировал обнаженные фото Каменских, от которых без ума другие мужчины

Певец признался, как относится к обнаженным фото своей жены.

Певица Настя Каменских , которая похудела на 20 килограммов, за последние полгода опубликовала десятки фотографий с отдыха в купальнике и даже без него. И вызвала бурную реакцию завистников и хейтеров.

Настя игнорирует эти комментарии. Она продолжает заниматься спортом и публиковать откровенные фотографии, от которых без ума мужчины. Потап же говорит, что спокойно относится к ним.

Если мы друг друга любим, то почему уже цепляться, если она артистка. Я человек уверенный. Не в себе, в своей любви. Поэтому я позволяю ей все,

– говорит Потап в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина».

Певица Настя Каменских / пресс-служба канала Украина

Кроме того, артист добавляет, что ему самому очень нравятся эти фотографии и то, что они вызывают восторг у поклонников певицы.

Мне даже нравятся эти откровенные фото, фотосессии. Мне нравится, что она нравится. И как мужчине тоже, – заверил артист. – Я знаю, что она очень красивая женщина. Но это моя женщина, я с ней просыпаюсь каждое утро. Она даже утром красивая.

Потап и Настя Каменских / instagram.com/kamenskux

Напомним,