Снежана Бабкина призналась, как зарабатывала в студенческие годы: Сцеживала свое грудное молоко

15 апреля 2020 20:00 Юлия Крутиева
Снежана Бабкина призналась, как зарабатывала в студенческие годы: Сцеживала свое грудное молоко
Сергей и Снежана Бабкины
instagram.com/snezhana_babkina

Снежана Бабкина в прямом эфире в инстаграм программы «Зірковий шлях», которая выходит на канале «Украина», вспомнила историю о том, как продавала грудное молоко.

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В семье Бабкиных подрастают трое детей, и ни разу не было такого, чтобы приходилось покупать искусственное питание. Снежана призналась, что раньше кормила очень много детей, половину из них она даже не знает.

И это не шутка! Когда 13 лет назад я кормила Артура, то у меня было много молока. Я в то время училась в столице, поэтому замораживала его, а лишнее просто выливала. Одна бабушка, которая работала в молочной кухне, узнала об этом, – рассказала актриса. – И она предложила: «У меня есть мужчины, жены которых не имеют молока. Можно, они к вам будут приходить? Давайте установим какую-то цену, и вы им будете отдавать баночки с молоком». И ко мне каждое утро приходили мужчины, я им отдавала баночки и брала деньги. Таким образом я зарабатывала в голодные студенческие годы.

Семья Бабкиных / instagram.com/snezhana_babkina
Когда родился Елисей, у молодой мамы по-прежнему хватает грудного молока для своего малыша.

Я считаю себя героем и богиней по грудному вскармливанию, потому что уверена: грудное молоко будет в достатке, если женщина этого хочет, – сказала Снежана. – И в этом деле, и в любом другое обязательно желание. Если оно есть – у тебя будет все. Нет желания – ничего не получится. Вот с грудным молоком та же история.

Напомним,

 

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