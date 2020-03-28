Сергей и Снежана Бабкины отметили годовщину свадьбы: были вынуждены узаконить наш союз

28 марта 2020 10:00 Катерина Даниленко
Сергей и Снежана Бабкины отметили годовщину свадьбы: были вынуждены узаконить наш союз
Музыкант Сергей Бабкин с женой Снежаной
социальная сеть Instagram

27 марта ‒ особенный день в семье артистов.

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Именно в этот день 11 лет назад одна из самых трогательных пар украинского шоу-бизнеса Сергей и Снежана Бабкины узаконили свои отношения. На эту годовщину многодетные родители решили поделиться историей знакомства, венчания и свадьбы.

Первой трогательные слова мужу адресовала Снежана в своем Instagram, прикрепив забавное фото возле входа в ЗАГС. Молодые люди одеты совсем не официально ‒ без белого свадебного платья и костюма. Артистка не забыла упомянуть и то, что ее муж опоздал на собственную свадьбу.

27 марта 2009 год – День Измененка. Моя фамилия никогда не будет прежней, появился новый штамп в моем паспорте с упоминанием какого-то мужика. Мое платье не белое и свадебное, этот самый мужик проспал и опоздал на столь грандиозное событие. Ладно... Я – Бабкина. Поживем – Увидим... Спасибо тебе за столько нескучных лет, проведенных с тобой 27 часов в сутки. Поздравляю нас с нашей официальной и законной датой! Горжусь, что я Бабкина. И жду от тебя праздничный кофе. Для новеньких – венчались мы задолго до,
– написала актриса.

Сергей и Снежана Бабкины в день свадьбы / социальная сеть Instagram

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Не заставил долго ждать и Сергей. Мужчина также опубликовал архивный снимок и написал свою версию знаменитого дня, отмечая тот факт, что актеру и актрисе удалось случайным образом узаконить отношения в Международный день театра.

Мы встречались 4 месяца и, первым делом, решили повенчаться. Спустя год были вынужден узаконить наш союз штампами в паспортах ‒ обещание нашему отцу Андрею. Пришли в ЗАГС и попросили на самый ближайший день. Поставили. Сказали ‒ ок, приходите в пятницу. Пришли! Расписались! Когда забрали паспорта, первым делом открыли, чтобы похвастаться друг другу печатями. Когда увидели дату регистрации брака, обалдели. 27 марта. Какая прелесть. Актер и актриса «случайно» поженились в Международный день театра,
 ‒ похвастался Бабкин.

Напомним,

Сергей и Снежана Бабкины в день свадьбы / социальная сеть Instagram
 

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