Солист Rammstein Тилль Линдеманн заразился коронавирусом и попал в реанимацию

27 марта 2020 21:00 Юлия Крутиева
Солист Rammstein Тилль Линдеманн заразился коронавирусом и попал в реанимацию
Солист группы Rammstein Тилль Линдеманн
Fotobank / GettyImages

Коронавирус подкосил еще одного артиста.

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Вирус COVID-19 выявили у солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна. Певца было госпитализировано в клинику в Берлине.

Издание Bild сообщает, что у 57-летнего артиста очень высокая температура, поэтому его положили в отделение интенсивной терапии.

Где Линдеманн мог заразиться коронавирусом - пока не сообщается. Но в начале марта Тилль выступал с концертом в Москве, также певец посетил Украину, где успел "покататься" на карусели в Припяти.

Отметим, что по состоянию на утро 27 марта, лабораторно были подтверждены 218 случаев заболеваний вирусом COVID-19.

Напомним,

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