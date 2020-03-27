Солист Rammstein Тилль Линдеманн заразился коронавирусом и попал в реанимацию

Коронавирус подкосил еще одного артиста.

Вирус COVID-19 выявили у солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна. Певца было госпитализировано в клинику в Берлине.

Издание Bild сообщает, что у 57-летнего артиста очень высокая температура, поэтому его положили в отделение интенсивной терапии.

Где Линдеманн мог заразиться коронавирусом - пока не сообщается. Но в начале марта Тилль выступал с концертом в Москве, также певец посетил Украину, где успел "покататься" на карусели в Припяти.

Отметим, что по состоянию на утро 27 марта, лабораторно были подтверждены 218 случаев заболеваний вирусом COVID-19.

Напомним,