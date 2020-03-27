Поведение в магазине во время карантина: основные новые правила

Чтобы не распространять коронавирус в некоторых городах Украины ввели новые правила похода в магазины.

Теперь ограниченное количество людей, четкая дистанция и только фасованные продукты. Журналисты программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» узнали, соблюдаются ли эти правила на практике, и рассказали, как правильно ходить в супермаркет в условиях карантина

Аппетиты старые, а вот правила в магазинах новые. Журналисты канала «Украина» посетили три столичных супермаркета, чтобы посмотреть, соблюдаются ли там нововведения. Первое – дистанция между желающими попасть в магазин, она должна быть не менее одного метра. Даже предупредительные надписи есть при входе. Ведь на 10 квадратных метров должен быть только один покупатель. Если больше – ждут на улице. Второе – на входе в магазин должен быть дезинфектор для покупателей. Третье – в магазин нельзя попасть без маски.

Также теперь не допускаются к продаже незащищенные товары – все должно быть упаковано, это касается также овощей и фруктов.

Нужно мыть фрукты. Если нет возможности – не облизывайте корочки, – рассказал семейный врач Юрий Зинчук. – А после того, как почистили, обязательно мойте руки – это тоже может быть источником заражения.

Также эксперты советуют в это время хорошо подготовиться к походу в супермаркет. Начать все еще дома – со списка.

Составьте список и быстро покупайте все, что вам нужно, потому что ходить по супермаркету, как по музею, нет смысла, – говорит врач. – Ведь вы можете начать контакт с человеком, который не болен на коронавирус, но является носителем.

Обязательно наденьте одноразовые перчатки и маску. И ни в коем случае не прикасайтесь к лицу. Ведь в магазине множество людей касаются упаковок, и среди таких могли быть переносчики коронавируса.

Маски желательно носить везде, потому что они защищают, – комментирует Юрий Зинчук. – Перчатки – то же самое.

В супермаркете держите дистанцию минимум метр от других посетителей. Вместо магазинной тележки лучше возьмите из дома рюкзак или большую сумку. Сразу после закупов тщательно вымойте руки. И будьте здоровы!

Напомним,