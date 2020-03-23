Защита от коронавируса: используем перчатки правильно

О том, что одноразовые медицинские маски не гарантируют стопроцентной защиты от коронавируса нового типа, кажется, знают уже все. Но есть еще один способ – защитные перчатки.

В программе «Ранок з Україною» инфекционист рассказала, насколько они действенны в борьбе с новым вирусом COVID-19 и можно ли их повторно использовать.

Действительно, COVID-19 передается двумя способами: воздушно-капельным и через прикосновение к поверхностям, на которых осел вирус, и который вы своими руками можете занести на слизистые оболочки. Поэтому ношение резиновых перчаток – вправду действенный метод.

Перчатки могут уберечь наши руки от загрязнения, – говорит врач-инфекционист Наталья Кожан. – Содержание рук в чистоте – залог того, что вы профилактируете большое количество инфекционных болезней, в том числе коронавирус.

Носить защитные перчатки призывают и знаменитости. Например, их носит супермодель Наоми Кэмпбелл, чтобы уберечься от коронавируса. Ее примеру следует и Сильвестр Сталлоне.

Супермодель Наоми Кэмпбелл / instagram.com/naomi

Перчатки предотвращают попадание коронавируса на кожу рук, но это не панацея. Касаться руками лица нельзя, даже если вы в перчатках, ведь на них тоже может быть вирус – и тогда вероятность заразиться достаточно высока. А еще, говорит инфекционист, если не хватает, одни перчатки можно использовать несколько раз – следует хорошо вымыть их обычным мылом, снять и потом одеть еще раз. А вот обрабатывать антисептиком не стоит, потому что в таком случае долго они не прослужат.

Также для защиты можно использовать не только медицинские перчатки, подойдут любые.

Даже те перчатки, которые есть в коробочках с краской для волос, можно использовать,

– говорит врач.

Еще один лайфхак от эксперта – для закупок в супермаркете можно использовать обычные целлофановые перчатки, которые есть в каждом овощном отделе или у выпечки. Оденьте их, выберите продукты, а на выходе из супермаркета выбросьте в мусорное ведро. Они также защищают.

Напомним,