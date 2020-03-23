Ольга Куриленко рассказала о самочувствии и своем лечении: победила коронавирус
К сожалению, число заболевших людей коронавирусом, с каждым часом увеличивается. Однако появляются и хорошие новости о победивших недуг.
Я думаю я полностью выздоровела. Коротко о течении болезни: В первую неделю мне было очень плохо и я почти все время лежала с высокой температурой и много спала. Я спала 12 часов за ночь и потом ещё часа 3-4 днём!!! Подняться было тяжело. Усталость сумасшедшая. Головная боль дикая. Во вторую неделю температура полностью ушла и появился легкий кашель. Усталость осталась. Теперь практически никаких симптомов нет.
Отметим, что ранее Куриленко рассказывала, что ей отказали в лечении в клинике, и как она витаминами поддерживала свой иммунитет.
Я нахожусь в ЛОНДОНЕ! Как я знаю, что у меня коронавирус? Мне сделали тест в больнице, который оказался позитивным. Какое мне прописали лечение? НИКАКОГО! Сказали только пить парацетамол при высокой температуре и болях, что я и делала. Для поддержки иммунитета я пью следующие витамины: Витамин С, Е, Д, B5, Curcumin (Turmeric), Zinc. Внимание! Эти витамины не лечат коронавирус!!! Они только могут помочь иммунной системе бороться с вирусами и инфекцией.
В Киеве на данный момент зафиксировано больше всего инфицированных коронавирусом людей по всей стране. Вчера вечером, 22 марта, МОЗ сообщило, что за сутки количество зараженных Covid-19 увеличилось на 20 человек! Оставайтесь дома, придерживайтесь режима карантина!
Напомним,