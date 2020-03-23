Ольга Куриленко рассказала о самочувствии и своем лечении: победила коронавирус

К сожалению, число заболевших людей коронавирусом, с каждым часом увеличивается. Однако появляются и хорошие новости о победивших недуг.

Так, голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко излечилась от Covid-19. О своем самочувствии, лечении и протекании болезни, "девушка Бонда" рассказала на своей странице в Инстаграм.

Я думаю я полностью выздоровела. Коротко о течении болезни: В первую неделю мне было очень плохо и я почти все время лежала с высокой температурой и много спала. Я спала 12 часов за ночь и потом ещё часа 3-4 днём!!! Подняться было тяжело. Усталость сумасшедшая. Головная боль дикая. Во вторую неделю температура полностью ушла и появился легкий кашель. Усталость осталась. Теперь практически никаких симптомов нет.

Ольга Куриленко с сыном / instagram.com/olgakurylenkoofficial

Также звезда не стала скрывать, что кашель еще небольшой остался, появляется он по утрам и потом в течение дня не проявляется. Ольга призналась, что сейчас для нее самое главное, что можно наслаждаться времяпрепровождением с сыном, который, к счастью, не подхватил вирус.

Отметим, что ранее Куриленко рассказывала, что ей отказали в лечении в клинике, и как она витаминами поддерживала свой иммунитет.

Я нахожусь в ЛОНДОНЕ! Как я знаю, что у меня коронавирус? Мне сделали тест в больнице, который оказался позитивным. Какое мне прописали лечение? НИКАКОГО! Сказали только пить парацетамол при высокой температуре и болях, что я и делала. Для поддержки иммунитета я пью следующие витамины: Витамин С, Е, Д, B5, Curcumin (Turmeric), Zinc. Внимание! Эти витамины не лечат коронавирус!!! Они только могут помочь иммунной системе бороться с вирусами и инфекцией.

В Киеве на данный момент зафиксировано больше всего инфицированных коронавирусом людей по всей стране. Вчера вечером, 22 марта, МОЗ сообщило, что за сутки количество зараженных Covid-19 увеличилось на 20 человек! Оставайтесь дома, придерживайтесь режима карантина!

Напомним,