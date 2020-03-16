Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
16 марта 2020 00:10
Актриса Ольга Куриленко
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40-летняя голливудская актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко заразилась коронавирусом.
актерами, положительный статус вируса обнаружен и у "девушки Бонда". Об этом Ольга Куриленко сообщила лично, опубликовав пост на своей странице в Инстаграм.
Модель рассказала о своих симптомах, и призналась, что уже болеет около недели и сидит дома в изоляции.
Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Сижу в изоляции дома с диагнозом Коронавирус. Уже почти неделю болею. Температура и слабость - мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это во всерьёз!
Напомним,