Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

16 марта 2020 00:10 Юлия Крутиева
Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Актриса Ольга Куриленко
Fotobank / GettyImages

40-летняя голливудская актриса с украинскими корнями Ольга Куриленко заразилась коронавирусом.

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Вслед за многими зарубежными спортсменами и актерами, положительный статус вируса обнаружен и у "девушки Бонда". Об этом Ольга Куриленко сообщила лично, опубликовав пост на своей странице в Инстаграм. 

Модель рассказала о своих симптомах, и призналась, что уже болеет около недели и сидит дома в изоляции. 

Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

Сижу в изоляции дома с диагнозом Коронавирус. Уже почти неделю болею. Температура и слабость - мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это во всерьёз!

Напомним,

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