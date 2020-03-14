Наталья Могилевская покинула свой дом из-за травли соседей: «Год жила в санатории»

14 марта 2020 08:00 Юлия Крутиева
Наталья Могилевская покинула свой дом из-за травли соседей: «Год жила в санатории»
Певица Наталья Могилевская
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

В эти выходные в Украине профессиональный праздник будут отмечать работники сферы ЖКХ.

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По этому случаю журналисты программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» узнали, как артисты уживаются с соседями. Оказалось, что Гайтане и Наталье Могилевской в свое время пришлось бежать от соседей.

Почему я живу в частном доме? Потому что меня всю жизнь преследуют соседские ремонты. И это меня тоже выводит из себя, – признается Гайтана. – Даже когда я еду на гастроли, за мной следуют ремонты, это просто, не знаю, какой-то бред! Я ложусь в 5-звездочном отеле, чтобы поспать перед концертом, и думаю: «Неужели нет ремонта?» Только я подумаю об этом – дззззз! Звоню: «Алло, здесь что ремонт?» Ответ: «Да, там что-то случилось».

Певица Гайтана / instagram.com/gaitanamusic
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А некоторые звезды из-за соседей должны были покинуть свои дома! Сейчас Наталья Могилевская – желанная звездная соседка, а вот в начале карьеры звезда подверглась настоящей травле со стороны соседей.

Когда пришла популярность, то это вообще было: «Вот эта Наташка вчерашняя!» И никто не был готов к тому, что пришел успех. Атмосфера была очень тяжелая и мне легче было уехать. Чтобы вы понимали, денег на квартиру у меня не было, популярность свалилась на меня неожиданно, и я из-за этой ситуации год жила в санатории,
– рассказала о нелегком опыте Наталья Могилевская.

Певица Наталья Могилевская / instagram.com/nataliya_mogilevskaya
А вот, например, Павел Зибров – живет под Киевом, так соседи следят за каждым шагом народного любимца.

У меня были камерунские козы, мне их подарил директор зоопарка, это было давным-давно. Я выходил утром, а они были, как дети – ручные, и я им говорю: «Привет, козлы!» С ними шутил. И сосед один написал в областную газету, что Павел Зибров хамит водителя или, возможно, сторожу, с ними здоровается: «Привет, козлы!» И что он это слышал неоднократно!

История закончилась после того, как Павел Николаевич избавился от животных.

Они объели все, что только возможно: кору фруктовых деревьев, березы, все, что росло за 1,5-2 метра, все, куда могли достать – объели, – рассказал артист. – И мы поняли, что надо их отдать, я еще и доплатил – принес 2 бутылки хорошего коньяка и обратно отдал их в зоопарк.

Как видим, даже статус звезды и народная любовь не гарантирует отсутствия проблем с соседями! Главное – не воспринимать все слишком серьезно.

Напомним, 

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