Константин Войтенко и 43 блондинки: игра-реванш с драматическим финалом

Актер вызвал белокурых участниц шоу «Кто против блондинок?» на игру-реванш.

Шоу «Кто против блондинок?» – это настоящее соревнование между звездным игроком и блондинками. А какие же соревнования без болельщиков?! Поэтому 43 участницы шоу Нового канала создали прямо в студии фанатскую трибуну. Так они решили поддержать звездного игрока – актера Константина Войтенко.

Костя, Костя, Константин, ты у нас такой один,

– начали скандировать кричалку блондинки.

Актер Константин Войтенко / пресс-служба Нового канала

Актер от таких слов прямо «расцвел»! Но через мгновение выражение его лица изменилось. Ведь он услышал продолжение: «Ну, а нас здесь 43. Выиграем сегодня мы».

Еще посмотрим, кто здесь кого,

– воскликнул Костя.

Напомним, что актер стал единственным участником из прошлого сезона, который вернулся в студию во второй раз. Он захотел взять реванш над девушками.

Но нелегко было звездному игроку бороться за победу. Блондинки устроили ему настоящие испытания на прочность и выносливость. А в баттлах каждый раз пытались поставить актера в неудобное положение.

Опыт прошлого сезона ну и, конечно, обаяние помогли Косте достойно пройти первый тур. А вот в следующем разыгралась драма.

Костя должен выбить 20 блондинок, чтобы попасть в суперфинал. Первые попытки были удачными. Затем он дал несколько неправильных ответов на вопросы, и девушки остались во втором раунде.

У меня дежавю, – сокрушался Костя. – Такая же ситуация была и в прошлый раз. Почему я не могу выиграть у блондинок?!

Участницы шоу «Кто против блондинок?» / пресс-служба Нового канала

Но актер не слишком огорчился своему проигрышу.

Я не расстроился – за кулисами признался Константин Войтенко. – Просто удивлен, что история повторилась во второй раз. Знаете, мне все равно нравится атмосфера шоу и сама игра. Поэтому, несмотря на мой проигрыш, я приду еще (улыбается).

А вот кто станет первым победителем среди звездных героев в этом сезоне, смотрите в шоу «Кто против блондинок?» по вторникам в 19:00 на Новом канале и на нашем сайте TV.UA.

Актер Константин Войтенко / пресс-служба Нового канала

Напомним,