Константин Войтенко и 43 блондинки: игра-реванш с драматическим финалом
Актер вызвал белокурых участниц шоу «Кто против блондинок?» на игру-реванш.
Костя, Костя, Константин, ты у нас такой один,– начали скандировать кричалку блондинки.
Еще посмотрим, кто здесь кого,– воскликнул Костя.
Напомним, что актер стал единственным участником из прошлого сезона, который вернулся в студию во второй раз. Он захотел взять реванш над девушками.
Опыт прошлого сезона ну и, конечно, обаяние помогли Косте достойно пройти первый тур. А вот в следующем разыгралась драма.
Костя должен выбить 20 блондинок, чтобы попасть в суперфинал. Первые попытки были удачными. Затем он дал несколько неправильных ответов на вопросы, и девушки остались во втором раунде.
У меня дежавю, – сокрушался Костя. – Такая же ситуация была и в прошлый раз. Почему я не могу выиграть у блондинок?!
Я не расстроился – за кулисами признался Константин Войтенко. – Просто удивлен, что история повторилась во второй раз. Знаете, мне все равно нравится атмосфера шоу и сама игра. Поэтому, несмотря на мой проигрыш, я приду еще (улыбается).
А вот кто станет первым победителем среди звездных героев в этом сезоне, смотрите в шоу «Кто против блондинок?» по вторникам в 19:00 на Новом канале и на нашем сайте TV.UA.