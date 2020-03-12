Сексуальная Даша Трегубова снялась в прозрачном боди

12 марта 2020 00:05 Юлия Крутиева
Сексуальная Даша Трегубова снялась в прозрачном боди
Актриса Даша Трегубова
instagram.com/dasha.tregubova

Знаменитая блондинка продолжает удивлять.

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Ведущая и актриса Даша Трегубова своеобразным способом отреагировала на новость о введении по всей территории Украины карантина в связи с эпидемией коронавируса.

На своей странице в Инстаграм Даша опубликовала несколько фотографий, на которых она предстала в очень неожиданном и откровенном образе.

Актриса Даша Трегубова / instagram.com/dasha.tregubova
В кадре 39-летняя ведущая шоу «Х-фактор» позирует практически обнаженной. На ней надето лишь черное прозрачное боди, а также меховая накидка.

К карантину готова,
– пишет Трегубова.

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В комментариях к публикации фолловеры Даши оставили сотни отзывов, восхитившись ее фигурой и смелостью показать себя во всей красе: «Гениально красиво», «Красота спасет мир!», «Секси», «Просто і бездоганно», «Девушка Бонда», «Вы огонь!».

Актриса Даша Трегубова / instagram.com/dasha.tregubova
Напомним, 

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