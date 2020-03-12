Сексуальная Даша Трегубова снялась в прозрачном боди
12 марта 2020 00:05
Актриса Даша Трегубова
instagram.com/dasha.tregubova
Знаменитая блондинка продолжает удивлять.
Даша Трегубова своеобразным способом отреагировала на новость о введении по всей территории Украины карантина в связи с эпидемией коронавируса.В кадре 39-летняя ведущая шоу «Х-фактор» позирует практически обнаженной. На ней надето лишь черное прозрачное боди, а также меховая накидка.Напомним,
На своей странице в Инстаграм Даша опубликовала несколько фотографий, на которых она предстала в очень неожиданном и откровенном образе.
Актриса Даша Трегубова / instagram.com/dasha.tregubova
К карантину готова,– пишет Трегубова.
Актриса Даша Трегубова / instagram.com/dasha.tregubova