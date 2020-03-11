Султан Сулейман из «Великолепного века» Халит Эргенч во второй раз стал отцом

11 марта 2020 14:00 Юлия Крутиева
Султан Сулейман из «Великолепного века» Халит Эргенч во второй раз стал отцом
Актер Халит Эргенч с супругой
Fotobank / GettyImages

В семье актера Халита Эргенча произошло радостное событие.

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49-летний Халит Эргенч во второй раз стал папой. Супруга звезды «Великолепного века» Бергюзар Корель родила сына. Новоиспеченная мамочка и малыш еще находятся в роддоме, однако чувствуют себя хорошо и на днях состоится их выписка. 

В Сети появилась информация, что счастливые родители решили назвать сына Ханом. Это уже второй мальчик в их семье. Старшему сыну Халита и Бергюзар – Али – 9 лет.

Актер Халит Эргенч с супругой / instagram.com/berguzarkorel
Несмотря на то, что пара пока молчит на своих страницах в соцсетях, за них это сделали инсайдеры. Они сообщили прессе, что малыш появился на свет 8 марта, его вес составил 3,5 кг, рост – 51 см.

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Отметим, что Халит Эргенч и Бергюзар Корель в браке уже 11 лет. И скорее всего останавливаться на двух детях пара не собирается, так как ранее в своих интервью актер говорил, что мечтает с женой о большой семье.

Напомним,

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