«Ревизор красоты» Елена Филонова впервые рассказала о романе с женатым мужчиной

Ведущая Нового канала Анна Олицкая на своем YouTube-канале запустила авторский проект «Без комплексов». Героями программы будут сильные успешные женщины, а главной темой интервью – их слабости страхи и комплексы.

Первой героиней проекта стала Елена Филонова . Ведущая Нового канала пригласила «ревизора красоты» в гости, чтобы поговорить по душам и расспросить о том, о чем она старательно избегает говорить в своих интервью. О личной жизни.

Во время разговора Лена призналась, что около полугода состояла в отношениях с женатым мужчиной. Но узнала о его браке лишь спустя несколько месяцев.

Предыдущие отношения слишком болезненные для меня. До сих пор, – поделилась Лена Филонова – Он ворвался в мою жизнь сам. Захотел прийти в мою квартиру, в мой дом. Рассказать, как у меня все должно быть устроено. Он оставался со мной. Говорил: «Все, ты только моя. Ты моя судьба. Я видел тебя во сне»… Мы встречались несколько месяцев, и в какой-то момент он признался мне, что женат. Шок. Он все повторял, что скоро разводится, что не живет с женой уже полгода. Даже называл мне даты, когда они расторгнут брак. И я верила…

«Ревизор красоты» Елена Филонова / пресс-служба Нового канала

Филонова рассказала, что у ее теперь уже экс-возлюбленного трое детей от разных женщин. При этом он хотел зачать еще одного ребенка. С ней.

Мы были вместе около пяти месяцев, потом на полгода расстались… И снова сошлись на несколько недель, – говорит «ревизор красоты». – И опять он мне рассказывал, что жить без меня не может. Что я его любовь и судьба. Я не хочу, чтобы меня кто-то осуждал. Просто поймите одну вещь: когда любишь человека искренне, ты веришь ему слепо. Не хотела, чтобы он разводился. Я против таких. Никогда не была разлучницей.

По словам «ревизора красоты», после расставания с любимым она чувствовала себя подавленной и одинокой. В какой-то момент боль разлуки она начала просто заедать. А когда поняла, что от этого легче не становится, решила спасаться путешествиями.

Убегать от проблем и их «заеданий» мне помогают путешествия, – призналась Филонова. – Беру билет на самолет, меняю обстановку с полной уверенностью, что все пройдет. Новая атмосфера, новые люди – это мое лекарство. А потом… Потом я возвращаюсь в Киев, и снова все по-старому. Серость, одно и те же люди, одна и та же фальшивая улыбка, одни и те же фальшивые разговоры: «Привет! Как дела?» Да кому нужны мои дела? Кого волнует чужое горе? Никого.

Напомним,