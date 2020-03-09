Від пацанки до панянки-4: кто покинул проект в 4 выпуске от 09.03.2020

9 марта 2020 20:55 Юлия Крутиева
Від пацанки до панянки-4: кто покинул проект в 4 выпуске от 09.03.2020
Від пацанки до панянки-4: кто покинул проект в 4 выпуске от 09.03.2020
пресс-служба Нового канала

На четвертой неделе из реалити Нового канала добровольно ушла Сабина Шейко.

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20-летняя героиня проекта «Від пацанки до панянки-4» из Харьковской области спровоцировала вокруг себя множество интриг. Сначала она утверждала, что является бойцом без правил, и неоднократно видела, как умирают люди. Но впоследствии выяснилось, что ее бойцовские навыки непрофессиональные, и вообще она многое скрывает.

Героиня «Від пацанки до панянки» пожертвовала своим участием на проекте ради другой ученицы. / пресс-служба Нового канала
Ложь Сабины Шейко настроила других участниц «Від пацанки до панянки» против нее, особенно Юлию Чигринец. На четвертой неделе последняя только и делала, что цеплялась к Сабине, и несколько раз даже ее ударила. За это стала худшей ученицей недели. Но именно #Бандитку захотела спасти Сабина, и решила добровольно покинуть проект.

Мне не безразличен этот человек, – заявила уже бывшая участница «Від пацанки до панянки». – И я решила дать ей шанс. Надеюсь, потом, когда она будет смотреть выпуски, поймет свои ошибки. Поймет, что нельзя отталкивать людей, которым она хоть немного дорога. Я желаю Юлии счастья и победы.

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Такого благородства другие «пацанки» не оценили, по-своему истолковав решение Сабины.

Она приняла неправильное решение, о чем потом сильно пожалеет, – говорит героиня реалити Нового канала Виктория #Боксерша Алехина. – Сабина хотела, чтобы ее похвалили. Она не понимает, что здесь всем все равно. Каждая думает только о себе.

Героиня «Від пацанки до панянки» пожертвовала своим участием на проекте ради другой ученицы. / пресс-служба Нового канала
Это бессмысленно, что Сабина ушла вместо меня, – убеждена Юлия #Бандитка Чигринец. – Она это сделала, потому что в Школе леди с ней никто не общался, кроме Алехиной.

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Удастся ли Сабине Шейко самостоятельно наладить свою жизнь, узнаете в конце проекта. А новые выпуски реалити «Від пацанки до панянки» – по понедельникам в 19:00 на Новом канале!

Героиня «Від пацанки до панянки» пожертвовала своим участием на проекте ради другой ученицы. / пресс-служба Нового канала
Напомним, 

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